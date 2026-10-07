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Многочисленные разрушения и пожары: ГСЧС показала фото последствий удара по Киеву

09:01 07.10.2026 Ср
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: последствия атаки на Киев (t.me/dsns_kyiv)

В ГСЧС Украины показали фото из Киева, где в результате атаки погибли два человека.

В ГСЧС показали фото последствий. На снимках видны многочисленные разрушения и пожары в разных районах города.

В Дарницком районе спасатели ликвидировали пожар на территории гаражного кооператива. Огонь охватил 200 квадратных метров. Во время тушения обнаружили тела двух погибших. Еще два человека удалось спасти.

В Подольском районе загорелись два нежилых здания.

Фото: последствия атаки на Киев (https://t.me/dsns_kyiv/5101)

На местах работают все соответствующие службы.

Напомним, ночная атака на Киев унесла жизни двух человек в Дарницком районе.

Столицу несколько раз атаковали баллистикой - около 03:23 и повторно около пяти утра.

Также Россия массированно избивала по городам Украины с ночи 7 октября.

Под ударом находились Киев, Кременчуг, Днепр, Запорожье и Прилуки.

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