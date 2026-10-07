Многочисленные разрушения и пожары: ГСЧС показала фото последствий удара по Киеву

В ГСЧС Украины показали фото из Киева, где в результате атаки погибли два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.
В ГСЧС показали фото последствий. На снимках видны многочисленные разрушения и пожары в разных районах города.
В Дарницком районе спасатели ликвидировали пожар на территории гаражного кооператива. Огонь охватил 200 квадратных метров. Во время тушения обнаружили тела двух погибших. Еще два человека удалось спасти.
В Подольском районе загорелись два нежилых здания.
Фото: последствия атаки на Киев (https://t.me/dsns_kyiv/5101)
На местах работают все соответствующие службы.
Напомним, ночная атака на Киев унесла жизни двух человек в Дарницком районе.
Столицу несколько раз атаковали баллистикой - около 03:23 и повторно около пяти утра.
Также Россия массированно избивала по городам Украины с ночи 7 октября.
Под ударом находились Киев, Кременчуг, Днепр, Запорожье и Прилуки.