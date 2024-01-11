Чиновницю з Вовчанська відправили до в'язниці за колабораціонізм: чим вона "допомагала" РФ

Чиновницю з Вовчанська (Харківська область) засудили до п'яти років в'язниці. Вона співпрацювала з росіянами під час окупації міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
У липні 2022 року колишня чиновниця Вовчанської міської ради добровільно пішла на співпрацю з ворогом під час окупації міста.
Вона обійняла посаду "начальника управління житлово-комунального господарства" так званої "Військово-цивільної адміністрації Вовчанського району Харківської області".
Колаборантка виконувала низку "обов'язків", зокрема:
Фото: Зрадниця (facebook.com/prokuraturakharkiv)
"За роботу на ворога "начальниця" отримувала заробітну плату в російських рублях", - йдеться в заяві.
Суд визнав винною 57-річну жінку за фактом колабораційної діяльності. Жінка повністю визнала свою провину та щиро розкаялася.
Їй призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування та органах, що надають публічні послуги, строком на 10 років.
Командира бойової машини РФ, який катував та імітував страту цивільних жителів в Київській області, засудили до 10 років ув'язнення.
Також зрадника з Криму засудили до 15 років в'язниці. Він у складі армії РФ воював у Запорізькій області.
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