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Чиновницю з Вовчанська відправили до в'язниці за колабораціонізм: чим вона "допомагала" РФ

Архівне фото: Чиновницю з Вовчанська відправили до в'язниці за колабораціонізм (flickr com)
Автор: Дмитро Браславський

Чиновницю з Вовчанська (Харківська область) засудили до п'яти років в'язниці. Вона співпрацювала з росіянами під час окупації міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Деталі справи

У липні 2022 року колишня чиновниця Вовчанської міської ради добровільно пішла на співпрацю з ворогом під час окупації міста.  

Вона обійняла посаду "начальника управління житлово-комунального господарства" так званої "Військово-цивільної адміністрації Вовчанського району Харківської області".

Чим займалася чиновниця

Колаборантка виконувала низку "обов'язків", зокрема:

  • готувала розпорядження про надання людям службового житлового приміщення з видачею ордера на вселення; 
  • входила до складу оперативного штабу з підготовки об'єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства Вовчанського району до осінньо-зимового періоду 2022-2023 років; 
  • розробляла план управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації Вовчанського району Харківської області на серпень 2022 року; 
  • розробляла положення про відділ та посадові інструкції спеціалістів відділу, готувала та затверджувала "Табель обліку робочого часу Управління ЖКГ".

Фото: Зрадниця (facebook.com/prokuraturakharkiv)

"За роботу на ворога "начальниця" отримувала заробітну плату в російських рублях", - йдеться в заяві.

Суд відправив жінку до в'язниці

Суд визнав винною 57-річну жінку за фактом колабораційної діяльності. Жінка повністю визнала свою провину та щиро розкаялася.

Їй призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування та органах, що надають публічні послуги, строком на 10 років.

Вироки для зрадників і окупантів

Командира бойової машини РФ, який катував та імітував страту цивільних жителів в Київській області, засудили до 10 років ув'язнення.

Також зрадника з Криму засудили до 15 років в'язниці. Він у складі армії РФ воював у Запорізькій області.

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