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Чиновницу из Волчанска отправили в тюрьму за коллаборационизм: чем она "помогала" РФ

Архивное фото: Чиновницу из Волчанска отправили в тюрьму за коллаборационизм (flickr com)
Автор: Дмитрий Браславский

Чиновницу из Волчанска (Харьковская область) приговорили к пяти годам тюрьмы. Она сотрудничала с россиянами во время оккупации города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Детали дела

В июле 2022 года бывшая чиновница Волчанского городского совета добровольно пошла на сотрудничество с врагом во время оккупации города.  

Она заняла должность "начальника управления жилищно-коммунального хозяйства" так называемой "Военно-гражданской администрации Волчанского района Харьковской области".

Чем занималась чиновница

Коллаборантка выполняла ряд "обязанностей", в частности:

  • готовила распоряжение о предоставлении людям служебного жилого помещения с выдачей ордера на вселение; 
  • входила в состав оперативного штаба по подготовке объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства Волчанского района к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов; 
  • разрабатывала план управления жилищно-коммунального хозяйства военно-гражданской администрации Волчанского района Харьковской области на август 2022 года; 
  • разрабатывала положение об отделе и должностные инструкции специалистов отдела, готовила и утверждала "Табель учета рабочего времени Управления ЖКХ".

Фото: Предательница (facebook.com/prokuraturakharkiv)

"За работу на врага "начальница" получала заработную плату в российских рублях", - говорится в заявлении.

Суд отправил женщину в тюрьму

Суд признал виновной 57-летнюю женщину по факту коллаборационной деятельности. Женщина полностью признала свою вину и искренне раскаялась.

Ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления и органах, предоставляющих публичные услуги, сроком на 10 лет.

Приговоры для предателей и оккупантов

Командира боевой машины РФ, который пытал и имитировал казнь гражданских жителей в Киевской области, приговорили к 10 годам заключения.

Также предателя из Крыма приговорили к 15 годам тюрьмы. Он в составе армии РФ воевал в Запорожской области.

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