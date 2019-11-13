Чиновниці Офісу президента і її спільникам повідомили про підозру

Фото: Світлана Кондзеля (facebook com EidosUa)

Особам інкримінується закінчений замах на шахрайство

Детективами Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) було повідомлено про підозру директору департаменту публічної інформації Офісу президента Світлані Кондзеле, екс-заступниці міністра культури України та їх співвиконавцю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Facebook.

Зазначеним особам інкримінується закінчений замах на шахрайство (заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі), а також закінчений замах на підбурювання до надання неправомірної вимоги посадовій особі, яка займає відповідальне становище, тобто вчинення злочинів, передбачених ч 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України.

"Зараз готується клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, 12 листопада з'явилася інформація, що директора департаменту публічної інформації Офісу президента Світлану Кондзелю затримали на хабарі, сума якої склала 150 тис. доларів.

Пізніше в Офісі президента підтвердили інформацію про затримання Кондзели. При цьому було зазначено, що для президента немає "своїх" або"чужих".

Детективи НАБУ задокументували факт вимагання Світланою Кондзель та її спільниками з фізичної особи 300 тис. доларів неправомірної вигоди за сприяння в призначенні на керівну посаду в НАК "Нафтогаз України".