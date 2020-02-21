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В Житомирской области разоблачили незаконную добычу полезных ископаемых

Новости » Общество     21.02.2020 - 10:46
В Житомирской области разоблачили незаконную добычу полезных ископаемых
Фото: место незаконного добывания (ssu.gov.ua)

Незаконная деятельность нанесла государству ущерб на почти 14 млн гривен

В Житомирской области правоохранители разоблачили и блокировали незаконную добычу полезных ископаемых на территории одного из лесных агрохозяйств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По данным службы, в 2015 году Житомирский облсовет передал 40 гектаров земель государственного предприятия в пользование местной добывающей фирме. Однако предприятие начало разработку недр с грубым нарушением процедуры, поэтому прокуратура обжаловала решение облсовета.

Отмечается, что, несмотря на запрет, предприятие продолжило незаконную добычу полезных ископаемых и обустроило стихийный карьер на участке более полгектара. Экспертиза показала, что злоумышленники успели добыть 25,5 тысячи кубических метров песка на более чем 13,5 млн гривен.

Директору добывающего предприятия сообщили о подозрении в рамках уголовных производств, открытых по ч. 1 ст. 239-1, ст. 254 и ч. 1 ст. 240 Уголовного кодекса. Подозреваемого планируют объявить в розыск, поскольку он получил российское гражданство и скрывается в оккупированном Крыму.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины отменил согласование областными советами предоставления месторождений полезных ископаемых общегосударственного значения. Ископаемые местного значения остаются в ведении сельских, поселковых, городских и районных советов и ОТГ.

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Новости Украины Служба безопасности УкраиныЖитомирполезные ископаемые
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