ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин отменил передачу облсоветами месторождений полезных ископаемых

Новости » Политика     05.02.2020 - 12:21
Кабмин отменил передачу облсоветами месторождений полезных ископаемых
Фото: заседание правительства (РБК-Украина)

Правительство ликвидировало коррупционную составляющую в области добычи

Кабинет министров на заседании 5 февраля отменил согласование областными советами предоставления месторождений полезных ископаемых общегосударственного значения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Алексея Гончарука в Telegram.

При этом премьер отметил, что ископаемые местного значения остаются в ведении сельских, поселковых, городских и районных советов и объединенных территориальных общин.

"Мы отменили согласование облсоветами предоставления месторождений полезных ископаемых общегосударственного значения. Ведь на самом деле, облсоветы часто отказывали инвесторам, в частности государственным компаниям, через коррупционные мотивы", - написал Гончарук.

Также правительство приняло постановление об ускорении электронных аукционов недропользователя.

По словам Гончарука, это позволит ликвидировать коррупционную составляющую в области добычи, а также будет значительно содействовать привлечению инвестиций.

"Теперь инвесторы смогут планировать свою деятельность заблаговременно. Правительство разрешило резервирование земельного участка еще до выставления ее на аукцион", - отметил премьер.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство Украины создало Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. На финансирование работы фермеров в госбюджете предусмотрено 240 млн грн.

Также сообщалось, что Рада окончательно одобрила изменения в Налоговый кодекс по добыче янтаря. Законом уменьшается ставка рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря.

Кабмин одобрил распределение частот для покрытия 4G в селах          Правительство погасило часть долга по зарплате шахтерам
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныместорождениеАлексей Гончарук
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь