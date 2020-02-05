Кабмин отменил передачу облсоветами месторождений полезных ископаемых

Фото: заседание правительства (РБК-Украина)

Правительство ликвидировало коррупционную составляющую в области добычи

Кабинет министров на заседании 5 февраля отменил согласование областными советами предоставления месторождений полезных ископаемых общегосударственного значения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Алексея Гончарука в Telegram.

При этом премьер отметил, что ископаемые местного значения остаются в ведении сельских, поселковых, городских и районных советов и объединенных территориальных общин.

"Мы отменили согласование облсоветами предоставления месторождений полезных ископаемых общегосударственного значения. Ведь на самом деле, облсоветы часто отказывали инвесторам, в частности государственным компаниям, через коррупционные мотивы", - написал Гончарук.

Также правительство приняло постановление об ускорении электронных аукционов недропользователя.

По словам Гончарука, это позволит ликвидировать коррупционную составляющую в области добычи, а также будет значительно содействовать привлечению инвестиций.

"Теперь инвесторы смогут планировать свою деятельность заблаговременно. Правительство разрешило резервирование земельного участка еще до выставления ее на аукцион", - отметил премьер.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство Украины создало Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. На финансирование работы фермеров в госбюджете предусмотрено 240 млн грн.

Также сообщалось, что Рада окончательно одобрила изменения в Налоговый кодекс по добыче янтаря. Законом уменьшается ставка рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря.