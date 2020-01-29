Чиновников Черкасского горсовета разоблачили на хищении 1,5 млн гривен госбюджета

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Прокуратура направила обвинительный акт в суд

Прокуратура направила обвинительный акт в суд по делу о хищении 1,5 млн гривен государственного бюджета в Черкасском городском совете. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Сообщается, что четыре должных лица Черкасского горсовета совместно с двумя руководителям частных фирм организовали схему хищения средств при ремонте улично-дорожной сети города.

"По версии следствия, должностные лица городского совета заказали работы по ремонту улично-дорожной сети города Черкасс и перечислили средства по договору субподрядчикам, которые не подписали в заключенном договоре. В результате этого подрядчик смог избежать уплаты налогов, а местный и государственный бюджеты недополучили более 1,5 млн грн", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Также отмечается, что с целью возмещения ущерба прокуратура заявила гражданский иск в рамках уголовного производства. Обвинительные акты направлены по факту злоупотребления служебным положением (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Ранее сообщалось, что военная прокуратура Киевского гарнизона передала в суд обвинительный акт по факту кражи 4 миллионов гривен у государственного предприятия "Антонов". В мошеннических действиях подозревают полковника Вооруженных сил Украины.

Также РБК-Украина писало, что прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении трех человек, вероятно причастных к хищению 14 млн гривен, выделенных на реконструкцию парка Партизанской Славы в Дарницком районе Киева.