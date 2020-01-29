Чиновників Черкаської міськради викрили на розкраданні 1,5 млн гривень з держбюджету

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт

Прокуратура передала звинувачувальний акт до суду у справі про розкрадання 1,5 млн гривень державного бюджету у Черкаській міській раді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що чотири належних особи Черкаської міськради спільно з двома керівникам приватних фірм організували схему розкрадання коштів при ремонті вулично-дорожньої мережі міста.

"За версією слідства, посадові особи міської ради замовили роботи з ремонту вулично-дорожньої мережі міста Черкас та перерахували кошти за договором субпідрядникам, які не підписали в укладеному договорі. В результаті цього підрядник зміг уникнути сплати податків, а місцевий і державний бюджети недоотримали понад 1,5 млн грн", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Також зазначається, що з метою відшкодування збитків прокуратура заявила цивільний позов в рамках кримінального провадження. Обвинувальні акти спрямовані за фактом зловживання службовим становищем (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України).

Раніше повідомлялося, що військова прокуратура Київського гарнізону передала до суду обвинувальний акт за фактом крадіжки 4 мільйонів гривень у державного підприємства "Антонов". В шахрайських діях підозрюють полковника Збройних сил України.

Також РБК-Україна писало, що прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно трьох осіб, ймовірно причетних до розкрадання 14 млн гривень, виділених на реконструкцію парку Партизанської Слави в Дарницькому районі Києва.