Чиновникам могут запретить выезд из Украины на период военного положения: о ком идет речь

В Украине могут запретить чиновникам выезд из страны на период военного положения. Соответствующий законопроект на регистрации в парламенте.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram -канал представительницы Верховной рады в Конституционном суде Ольги Совгири.

Законопроектом предлагается в период военного положения ограничить выезд из Украины:

народным депутат;

членам КМУ, чиновникам;

главам ОГА, РГА;

государственным служащим категории "А";

руководителям ЦОИВ в т. ч. со специальным статусом;

руководителям предприятий, учреждений и организаций, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства;

руководителям предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих деятельность, связанную с обеспечением безопасности и устойчивостью критической инфраструктуры и др.

Совгиря написала, что присоединяется к этой инициативе и на заседании профильного комитета будет предлагать дополнить указанный список должностных лиц судьями Конституционного суда Украины.

"Убеждена, что в решающие для государства времена судьи Конституционного суда должны обеспечить возможность принятия решений безотлагательно", - сообщила она.