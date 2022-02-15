Чиновникам можуть заборони виїзд з України на період воєнного стану: про кого йде мова

В Україні можуть заборонити чиновникам виїзд з країни на період воєнного стану. Відповідний законопроект на реєстрації в парламенті.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Telegram -канал представниці Верховної ради в Конституційному суді Ольги Совгирі.

Законопроектом пропонується у період воєнного стану обмежити виїзд з України:

народним депутат;

членам КМУ, урядовцям;

головам ОДА, РДА;

державним службовцям категорії "А";

керівникам ЦОВВ в т.ч. із спеціальним статусом;

керівників підприємств, установ та організацій, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;

керівникам підприємств, установ та організацій, які провадять діяльність, пов’язану із забезпеченням безпеки та стійкості критичної інфраструктури та ін.

Совгиря написала, що приєднується до цієї ініціативи і на засіданні профільного комітету буде пропонувати доповнити зазначений перелік посадових осіб суддями Конституційного суду Украіни.

"Переконана, що у вирішальні для держави часи судді Конституційного суду повинні забезпечити можливість ухвалення рішень невідкладно", - повідомила вона.