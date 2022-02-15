RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Чиновникам можуть заборони виїзд з України на період воєнного стану: про кого йде мова

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні можуть заборонити чиновникам виїзд з країни на період воєнного стану. Відповідний законопроект на реєстрації в парламенті.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал представниці Верховної ради в Конституційному суді Ольги Совгирі.

Законопроектом пропонується у період воєнного стану обмежити виїзд з України:

  • народним депутат;
  • членам КМУ, урядовцям;
  • головам ОДА, РДА;
  • державним службовцям категорії "А";
  • керівникам ЦОВВ в т.ч. із спеціальним статусом;
  • керівників підприємств, установ та організацій, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;
  • керівникам підприємств, установ та організацій, які провадять діяльність, пов’язану із забезпеченням безпеки та стійкості критичної інфраструктури та ін.

Совгиря написала, що приєднується до цієї ініціативи і на засіданні профільного комітету буде пропонувати доповнити зазначений перелік посадових осіб суддями Конституційного суду Украіни.

"Переконана, що у вирішальні для держави часи судді Конституційного суду повинні забезпечити можливість ухвалення рішень невідкладно", - повідомила вона.

Нагадаємо, Зеленський дав депутатам за кордоном добу на повернення до країни.

Раніше українські ЗМІ поширили інформацію про те, що Україну масово залишають олігархи з бізнесменів. Зокрема, за добу країну залишили десятки літаків та чартерів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада