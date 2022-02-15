Чиновникам можуть заборони виїзд з України на період воєнного стану: про кого йде мова

В Україні можуть заборонити чиновникам виїзд з країни на період воєнного стану. Відповідний законопроект на реєстрації в парламенті.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал представниці Верховної ради в Конституційному суді Ольги Совгирі.
Законопроектом пропонується у період воєнного стану обмежити виїзд з України:
Совгиря написала, що приєднується до цієї ініціативи і на засіданні профільного комітету буде пропонувати доповнити зазначений перелік посадових осіб суддями Конституційного суду Украіни.
"Переконана, що у вирішальні для держави часи судді Конституційного суду повинні забезпечити можливість ухвалення рішень невідкладно", - повідомила вона.
Нагадаємо, Зеленський дав депутатам за кордоном добу на повернення до країни.
Раніше українські ЗМІ поширили інформацію про те, що Україну масово залишають олігархи з бізнесменів. Зокрема, за добу країну залишили десятки літаків та чартерів.