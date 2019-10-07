Чиновника Черниговской таможни подозревают в нанесении ущерба 1 млн грн ежемесячно

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали руководителя таможенного поста в Черниговской области в подозрении в сделке, из-за которой госбюджет ежемесячно терял более миллиона гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что чиновник входил в организованную группировку, которая наладила нелегальный ввоз в Украину импортной сельхозпродукции без уплаты обязательных таможенных платежей.

"Оперативники спецслужбы установили, что к противоправной деятельности были привлечены более пятнадцати коммерсантов. По предварительным оценкам, через сделку государственный бюджет ежемесячно недополучал более миллион гривен", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали чиновника таможни вблизи места работы при получении почти 20 тыс. гривен от брокера одной из таможенно-брокерских структур за содействие в ввозе новой партии нелегальной продукции.

Во время обысков по месту работы и жительства фигурантов производства, правоохранители изъяли 10 тыс. долларов, а также документацию и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины", - добавили в пресс-службе.

Фото: СБУ задержала чиновника Черниговской таможни (ssu.gov.ua)

Напомним, Кабинет министров в течении недели запустит систему, которая позволит снизить коррупцию на таможне.

Также РБК-Украина сообщало, что Государственная таможенная служба заработает в начале ноября.