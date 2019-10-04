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Новая таможня заработает в начале ноября

Новости » Политика    04.10.2019 - 14:33
Новая таможня заработает в начале ноября
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина/Виталий Носач)

В ведомстве создаются новые структурные подразделения

Государственная таможенная служба заработает в начале ноября. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с бизнесом, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава правительства сообщил, что планируется реформирование таможни и налоговой.

"Мы хотим создать условия равные для всех, чтобы одинаково низкие налоги платили все на уровне. На заседании правительства мы приняли решение по созданию новых структурных подразделений. Их будет меньше, чем было раньше. Потому что такая большая структура является ненужной. Вскоре туда будут переведены люди, к которым у нас нет вопросов. Уже примерно с 1 ноября мы ожидаем, что новая таможня сможет получить функции", - заявил Гончарук

Также, по словам главы Правительства, ведомство прилагает все усилия для преодоления контрабанды на таможне.

Напомним, РБК-Украина сообщало, Кабинет министров планировал запустить работу новой таможни с 1 ноября этого года.

Также соообщалось, что Кабинет министров запустит систему, которая позволит снизить коррупцию на таможне. Как отметил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, в Украине все силовые ведомства могут передавать таможенникам ориентирование на обыск груза компаний, которые считают подозрительными. Часто это может быть "банальным способом вымогательства взяток". По мнению Дубилета, решить эту проблему может процесс подачи таких ориентировок в электронной форме.

Как сообщалось ранее, Правительство запустило пилотный проект для цифровизации направление процесса поручений о проведении таможенных осмотров товаров и транспорта. Отныне это будет делаться в электронном виде, что уменьшит количество необоснованных задержек в обзорах, уменьшит коррупционную составляющую и лишние затраты для бизнеса. Все можно будет отследить в режиме онлайн.

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Новости Украины Государственная таможенная служба
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