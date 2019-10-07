Чиновника Чернігівської митниці підозрюють у нанесенні збитків 1 млн грн щомісяця

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали керівника митного поста в Чернігівській області у підозрі в угоді, через яку держбюджету щомісяця втрачав понад мільйон гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що чиновник входив в організовану групу, яка налагодила нелегальне ввезення в Україну імпортної сільгосппродукції без сплати обов'язкових митних платежів.

"Оперативники спецслужби встановили, що до протиправної діяльності були залучені понад п’ятнадцять комерсантів. За попередніми оцінками, через оборудку державний бюджет щомісяця недоотримував понад 1 мільйон гривень", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали посадовця митниці поблизу місця роботи під час отримання майже 20 тисяч гривень від брокера однієї з митно-брокерських структур за сприяння у ввезенні нової партії нелегальної продукції.

Під час обшуків за місцем роботи і проживання фігурантів провадження, правоохоронці вилучили 10 тис. доларів, а також документацію, комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

"У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України", - додали в прес-службі.

Фото: СБУ затримала чиновника Чернігівської митниці (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, Кабінет міністрів протягом тижня запустить систему, яка дозволить знизити корупцію на митниці.

Також РБК-Україна повідомляло, що Державна митна служба запрацює на початку листопада.