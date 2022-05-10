Защитники Мариуполя лишились связи с полевым госпиталем

В результате обстрелов РФ, на "Азовстали" есть раненные. Но помощь оказать им нет возможности, потому что защитники Мариуполя потеряли связь с полевым госпиталем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя командира полка "Азов" капитана Святослава Паламара.

"Обстрелы, авиация, целую ночь. Есть раненые. Над госпиталем работает авиация, и у нас даже нет с ними связи. Мы даже не знаем, куда их всех эвакуировать", - рассказал он.

Как сообщалось, на фоне парада, организованного оккупантами в Мариуполе, вокруг "Азовстали" 9 мая продолжались бои. В настоящее время российские военные пытаются перекрыть все пути ухода украинским военным.

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