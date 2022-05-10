ru ua
Вт, 10 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Защитники Мариуполя лишились связи с полевым госпиталем

Новина українською →
Мариуполь, Вторник 10 мая 2022 14:11
Защитники Мариуполя лишились связи с полевым госпиталем Фото: "Азовсталь" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В результате обстрелов РФ, на "Азовстали" есть раненные. Но помощь оказать им нет возможности, потому что защитники Мариуполя потеряли связь с полевым госпиталем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя командира полка "Азов" капитана Святослава Паламара.

"Обстрелы, авиация, целую ночь. Есть раненые. Над госпиталем работает авиация, и у нас даже нет с ними связи. Мы даже не знаем, куда их всех эвакуировать", - рассказал он.

Как сообщалось, на фоне парада, организованного оккупантами в Мариуполе, вокруг "Азовстали" 9 мая продолжались бои. В настоящее время российские военные пытаются перекрыть все пути ухода украинским военным.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь Война в Украине
NEWS
США второй раз в истории ввели ленд-лиз. Теперь для Украины
США второй раз в истории ввели ленд-лиз. Теперь для Украины
DAILY
Олег Жданов: Война с Россией на месяцы, но не на годы
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олег Жданов: Война с Россией на месяцы, но не на годы