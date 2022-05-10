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Посадовця "Азовсталі" підозрюють у зраді. Передав окупантам схеми тунелів

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Маріуполь, Вівторок 10 травня 2022 14:37
Посадовця "Азовсталі" підозрюють у зраді. Передав окупантам схеми тунелів Фото: "Азовсталь" (facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

Служба безпеки оголосила про підозру у державній зраді керівнику зміни заводу "Азовсталь", який "здав" окупантам схему підземних тунелів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Місцевий мешканець мав проросійські погляди і чекав загарбників.

"Він і надавав рашистам інформацію про підземні сховища, які полк "Азов" використовує у якості укріплень та місць дислокації при обороні Маріуполя", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, в результаті обстрілів РФ, на "Азовсталі" є поранені. Але допомогу надати їм немає можливості, бо захисники Маріуполя втратили зв’язок з польовим шпиталем.

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Маріуполь Азовсталь
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