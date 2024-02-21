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Чиновник військової частини незаконно нарахував 600 тисяч гривень "бойових", його чекає суд

Фото: у Сумах будуть судити чиновника військової частини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Сумах чиновник військової частини незаконно нарахував жінці 600 тисяч гривень "бойових". Тепер його чекає суд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Фігурантом справи є начальник фінансової служби однієї з військових частин, яка дислокується у Сумах. Він незаконно нарахував підлеглій, яка не виконувала посадових обов’язків, майже 600 тисяч гривень.

Відомо, що у червні 2022 року жителька Сумської області вирішила укласти контракт з військовою частиною. Вона була знайома з фігурантом та домовилася з ним, що отримуватиме "бойові" виплати, хоч на фронті не була.

Начальник фінансової служби прикривав відсутність жінки майже 7 місяців. 

Досудове розслідування вже завершене, матеріали будуть передані до суду. Чиновника обвинувачують у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 409 КК України). Йому загрожує до 10 років за ґратами.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці завершили слідство щодо колишніх чиновників Міноборони у справі з закупівлями для ЗСУ.

Також детективи викрили нову корупційну схему з закупівлями Міністерства оборони. Вона дозволяла значно завищувати ціни на певні продукти.

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