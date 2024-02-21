Чиновник військової частини незаконно нарахував 600 тисяч гривень "бойових", його чекає суд

Фігурантом справи є начальник фінансової служби однієї з військових частин, яка дислокується у Сумах. Він незаконно нарахував підлеглій, яка не виконувала посадових обов’язків, майже 600 тисяч гривень.

Відомо, що у червні 2022 року жителька Сумської області вирішила укласти контракт з військовою частиною. Вона була знайома з фігурантом та домовилася з ним, що отримуватиме "бойові" виплати, хоч на фронті не була.

Начальник фінансової служби прикривав відсутність жінки майже 7 місяців.

Досудове розслідування вже завершене, матеріали будуть передані до суду. Чиновника обвинувачують у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 409 КК України). Йому загрожує до 10 років за ґратами.