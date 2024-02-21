Чиновник воинской части незаконно насчитал 600 тысяч гривен "боевых", его ждет суд

В Сумах чиновник воинской части незаконно насчитал женщине 600 тысяч гривен "боевых". Теперь его ждет суд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
Фигурантом дела является начальник финансовой службы одной из воинских частей, которая дислоцируется в Сумах. Он незаконно насчитал подчиненной, не выполнявшей должностные обязанности, почти 600 тысяч гривен.
Известно, что в июне 2022 года жительница Сумской области решила заключить контракт с воинской частью. Она была знакома с фигурантом и договорилась с ним, что будет получать "боевые" выплаты, хотя на фронте не была.
Начальник финансовой службы прикрывал отсутствие женщины почти 7 месяцев.
Досудебное расследование уже завершено, материалы будут переданы в суд. Чиновника обвиняют в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 409 УК Украины). Ему грозит до 10 лет за решеткой.
Напомним, недавно правоохранители завершили следствие по бывшим чиновникам Минобороны по делу с закупками для ВСУ.
Также детективы разоблачили новую коррупционную схему с закупками Министерства обороны. Она позволяла значительно завышать цены на продукты.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.