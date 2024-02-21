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Чиновник воинской части незаконно насчитал 600 тысяч гривен "боевых", его ждет суд

Фото: в Сумах будут судить чиновника воинской части (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Сумах чиновник воинской части незаконно насчитал женщине 600 тысяч гривен "боевых". Теперь его ждет суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Фигурантом дела является начальник финансовой службы одной из воинских частей, которая дислоцируется в Сумах. Он незаконно насчитал подчиненной, не выполнявшей должностные обязанности, почти 600 тысяч гривен.

Известно, что в июне 2022 года жительница Сумской области решила заключить контракт с воинской частью. Она была знакома с фигурантом и договорилась с ним, что будет получать "боевые" выплаты, хотя на фронте не была.

Начальник финансовой службы прикрывал отсутствие женщины почти 7 месяцев.

Досудебное расследование уже завершено, материалы будут переданы в суд. Чиновника обвиняют в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 409 УК Украины). Ему грозит до 10 лет за решеткой.

Напомним, недавно правоохранители завершили следствие по бывшим чиновникам Минобороны по делу с закупками для ВСУ.

Также детективы разоблачили новую коррупционную схему с закупками Министерства обороны. Она позволяла значительно завышать цены на продукты.

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