Колишній чиновник Міноборони "попався" на схемі з їжею для ЗСУ

До організації схеми причетний колишній очільник Департаменту державних закупівель Міноборони. Перебуваючи на посаді у 2022-2024 роках, він залучив до незаконної діяльності трьох керівників афілійованих комерційних структур.

Посадовець організував укладання з ними договорів на постачання продовольства до військових частин ЗСУ на загальну суму майже 400 млн гривень.

Після надходження державних коштів підрядники відвантажували продукцію, яка не відповідала вимогам ДСТУ та встановленим нормам продзабезпечення.

Схема проста: постачали дешевший товар замість якісного, а різницю в ціні ділили між собою.

Під час обшуків у учасників схеми вилучено смартфони, комп'ютерну техніку та документацію з доказами злочинів. Усім чотирьом повідомлено про підозру за статтею про привласнення майна в особливо великих розмірах організованою групою.

Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.