Бывший чиновник Минобороны "попался" на схеме с едой для ВСУ

К организации схемы причастен бывший глава Департамента государственных закупок Минобороны. Находясь в должности в 2022-2024 годах, он привлек к незаконной деятельности трех руководителей аффилированных коммерческих структур.

Чиновник организовал заключение с ними договоров на поставку продовольствия в воинские части ВСУ на общую сумму почти 400 млн гривен.

После поступления государственных средств подрядчики отгружали продукцию, которая не соответствовала требованиям ДСТУ и установленным нормам продобеспечения.

Схема проста: поставляли более дешевый товар вместо качественного, а разницу в цене делили между собой.

Во время обысков у участников схемы изъяты смартфоны, компьютерная техника и документация с доказательствами преступлений. Всем четырем сообщено о подозрении по статье о присвоении имущества в особо крупных размерах организованной группой.

Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании меры пресечения.