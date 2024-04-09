Чиновник із Херсонської ОВА "нажився" на пошкоджених від обстрілів школах. Його затримали

Корупційні схеми розслідує НАБУ

Сьогодні НАБУ повідомило, що правоохоронці України та Польщі провели обшуки на території двох країн щодо можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами у 2022-2023 роках. У ході перевірок було зібрано докази.

А нещодавно Національне антикорупційне бюро повідомило про те, що було викрито злочинне угруповання, яке заволоділо 94,7 млн гривень "Укрзалізниці".

Підозри у справі повідомили сімом особам, у тому числі колишньому раднику Офісу президента Артему Шилу. Наразі, за інформацією джерел РБК-Україна, Шило працює у Службі безпеки України.

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