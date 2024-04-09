RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Чиновник из Херсонской ОВА "нажился" на поврежденных от обстрелов школах. Его задержали

Архивное фото: чиновник из Херсонской ОВА "нажился" на поврежденных от обстрелов школах (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители разоблачили коррупционную схему в Херсонской ОВА. Главу одного из департаментов задержали, ему грозит тюрьма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Детали схемы

Глава одного из департаментов Херсонской ОВА в сговоре с владельцем и руководителем частного общества организовали завышение стоимости технического обследования 107 объектов социальной инфраструктуры (школы, больницы), поврежденных в результате агрессии РФ, более чем в 15 раз. 

Фото: Задержание (facebook.com/nabu.gov.ua)

Таким образом договор заключили на сумму более 9,9 млн гривен, тогда как фактически предоставленные услуги стоили 534 тысячи гривен.

В результате таких действий участники схемы завладели средствами резервного фонда Кабинета министров Украины на сумму более 7,7 млн гривен.

НАБУ вручило подозрения

Правоохранители сообщили о подозрении руководителю департамента, учредителю ООО и его директору по следующим статьям:

  • Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением;
  • Служебный подлог.

Чиновник и учредитель предприятия задержаны. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Коррупционные схемы расследует НАБУ

Сегодня НАБУ сообщило, что правоохранители Украины и Польши провели обыски на территории двух стран по поводу возможной закупки вооружения по завышенным ценам в 2022-2023 годах. В ходе проверок были собраны доказательства.

А недавно Национальное антикоррупционное бюро сообщило о том, что была разоблачена преступная группировка, завладевшая 94,7 млн гривен "Укрзализныци".

Подозрения по делу сообщили семи лицам, в том числе бывшему советнику Офиса президента Артему Шилу. По информации источников РБК-Украина, Шило работает в Службе безопасности Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАБУХерсонская областьСАПКоррупцияВойна в Украине