Чиновник из Херсонской ОВА "нажился" на поврежденных от обстрелов школах. Его задержали

Коррупционные схемы расследует НАБУ

Сегодня НАБУ сообщило, что правоохранители Украины и Польши провели обыски на территории двух стран по поводу возможной закупки вооружения по завышенным ценам в 2022-2023 годах. В ходе проверок были собраны доказательства.

А недавно Национальное антикоррупционное бюро сообщило о том, что была разоблачена преступная группировка, завладевшая 94,7 млн гривен "Укрзализныци".

Подозрения по делу сообщили семи лицам, в том числе бывшему советнику Офиса президента Артему Шилу. По информации источников РБК-Украина, Шило работает в Службе безопасности Украины.

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