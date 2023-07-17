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Чинний глава МЗС Британії може змінити Воллеса на посаді міністра оборони, - ЗМІ

Фото: міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністра закордонних справ Великої Британії Джеймса Клеверлі пророкують на місце Бена Воллеса, міністра оборони, який має піти у відставку під час чергових кадрових перестановок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

На цю роль також претендує міністр безпеки Том Тугендхат, колишній офіцер територіальної армії, який служив в Іраку та Афганістані.

Очікується, що прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак проведе перестановки у своїй команді, ймовірно, у вересні, щоб оновити уряд перед виборами наступного року.

Високопоставлені представники уряду заявили, що Клеверлі може бути в черзі на перестановку, а молодший міністр закордонних справ Анн-Марі Тревельян може стати його наступницею.

Посада у сфері оборони є однією з найважливіших для Сунака з огляду на війну в Україні, і Клеверлі має досвід роботи на цій посаді.

Відставка Уоллеса

Видання The Times з посиланням на джерела в британському уряді повідомляло, що Воллес може піти з посади вже цієї осені.

Пізніше сам Воллес підтвердив, що піде з посади міністра оборони Великобританії. Він додав, що не виставлятиме свою кандидатуру на наступних загальних виборах.

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