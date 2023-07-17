RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Действующий глава МИД Британии может сменить Уоллеса на посту министра обороны, - СМИ

Фото: министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли прочат на место Бена Уоллеса, министра обороны, который должен уйти в отставку в ходе очередных кадровых перестановок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

На эту роль также претендует министр безопасности Том Тугендхат, бывший офицер территориальной армии, служивший в Ираке и Афганистане.

Ожидается, что премьер-министр Британии Риши Сунак проведет перестановки в своей команде, вероятно, в сентябре, чтобы обновить правительство перед выборами в следующем году.

Высокопоставленные представители правительства заявили, что Клеверли может быть в очереди на перестановку, а младший министр иностранных дел Анн-Мари Тревельян может стать его преемницей.

Должность в сфере обороны является одной из самых важных для Сунака, учитывая войну в Украине, и Клеверли имеет опыт работы на этом посту.

Отставка Уоллеса

Издание The Times со ссылкой на источники в британском правительстве сообщало, что Уоллес может уйти с должности уже этой осенью.

Позже сам Уоллес подтвердил, что уйдет с поста министра обороны Великобритании. Он добавил, что не будет выставлять свою кандидатуру на следующих всеобщих выборах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News