Чем будет заниматься новосозданная "коалиция РЭБ": Умеров раскрыл детали

Во время сегодняшнего заседания "Рамштайн" было объявлено о запуске коалиции радиоэлектронной борьбы (РЭБ). К ней уже присоединились 11 стран, включая Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства обороны Украины Рустема Умерова, которого цитирует ведомство.

По словам Умерова, коалиция РЭБ сосредоточится на: закупке оборудования

обучении и подготовке специалистов

разработке политик и доктрин в сфере РЭБ "РЭБ - критически важный компонент современной войны. Без эффективной радиоэлектронной защиты ни одно подразделение не может быть полноценно боеспособным. Запуск коалиции позволит координировать усилия и комплексно реагировать на потребности Сил обороны", - пояснил он. Умеров добавил, что коалиция будет удовлетворять не только текущие потребности наших воинов, но и заложит фундамент для долгосрочного развития возможностей.