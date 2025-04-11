Чем будет заниматься новосозданная "коалиция РЭБ": Умеров раскрыл детали
Во время сегодняшнего заседания "Рамштайн" было объявлено о запуске коалиции радиоэлектронной борьбы (РЭБ). К ней уже присоединились 11 стран, включая Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства обороны Украины Рустема Умерова, которого цитирует ведомство.
По словам Умерова, коалиция РЭБ сосредоточится на:
- закупке оборудования
- обучении и подготовке специалистов
- разработке политик и доктрин в сфере РЭБ
"РЭБ - критически важный компонент современной войны. Без эффективной радиоэлектронной защиты ни одно подразделение не может быть полноценно боеспособным. Запуск коалиции позволит координировать усилия и комплексно реагировать на потребности Сил обороны", - пояснил он.
Умеров добавил, что коалиция будет удовлетворять не только текущие потребности наших воинов, но и заложит фундамент для долгосрочного развития возможностей.
Заседание "Рамштайн"
Сегодня, 11 апреля, в Брюсселе состоялось очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Во время встречи Берлин объявил о новом пакете помощи для Украины, в частности пообещав предоставить дополнительные системы ПВО IRIS-T и ракеты для зенитных ракетных систем Patriot.
Глава Министерства обороны Великобритании Джон Гили отметил, что на заседании было объявлено рекордную поддержку для Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.