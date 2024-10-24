Чим завершиться війна в Україні: прогноз від глави Пентагону

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fakty та прес-службу Пентагону.

"Нам необхідно знизити напруженість на Близькому Сході і знайти спосіб домогтися перехідного періоду в Україні. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, як ми вже говорили, і вони самі визначать, коли настане час сісти за стіл переговорів. Але, я вже говорив це раніше, цей конфлікт у якийсь момент закінчиться переговорами", - заявив він.

Під час зустрічі з Папою Римським обговорювали питання глобальної безпеки, а також важливість мирних ініціатив у зонах конфліктів, включно з Близьким Сходом і Україною.

Остін висловив подяку Ватикану за його гуманітарні зусилля і наголосив на важливості подальшої співпраці для полегшення страждань постраждалих від воєн.