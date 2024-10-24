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Чем завершится война в Украине: прогноз от главы Пентагона

Четверг 24 октября 2024 10:02
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Чем завершится война в Украине: прогноз от главы Пентагона Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Война в Украине завершится переговорами. При этом необходимость продолжения поддержки Украины остается.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fakty и пресс-службу Пентагона.

"Нам необходимо снизить напряженность на Ближнем Востоке и найти способ добиться переходного периода в Украине. Мы будем продолжать поддерживать Украину, как мы уже говорили, и они сами определят, когда настанет время сесть за стол переговоров. Но, я уже говорил это раньше, этот конфликт в какой-то момент закончится переговорами", - заявил он.

В ходе встречи с Папой Римским обсуждались вопросы глобальной безопасности, а также важность мирных инициатив в зонах конфликтов, включая Ближний Восток и Украину.

Остин выразил благодарность Ватикану за его гуманитарные усилия и подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества для облегчения страданий пострадавших от войн.

Помощь Украине от США

США оказывают Украине всестороннюю поддержку с начала полномасштабного вторжения России. Эта помощь выходит далеко за рамки простого предоставления оружия и боеприпасов.

Среди прочего США передали Украине широкий спектр вооружений, от противотанковых комплексов Javelin до современных систем залпового огня HIMARS. Это существенно повысило боеспособность украинской армии и позволило ей успешно противостоять российским войскам.

В октябре президент США Джо Байден объявил о новом пакете помощи на 425 миллионов долларов.

По словам президента Владимира Зеленского, это лишь часть более крупной программы, в рамках которой Украина получит несколько пакетов военной помощи общей стоимостью от 500 до 750 миллионов долларов до конца года.

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