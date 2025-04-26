Чим запам’ятався і чого досяг Папа Франциск: пояснює експерт

Папа Франциск увійшов в історію як один із найунікальніших понтифіків сучасності. Він став першим єзуїтом та першим представником Глобального Півдня на престолі Святого Петра, значно змінивши обличчя Католицької церкви.

На відміну від своїх попередників - академічних богословів, Франциск постав перед світом як пастор, близький до простої людини. Його понтифікат став символом відкритості, турботи про бідних, мігрантів та найбільш вразливих.

Він завжди прагнув бути "сільським парохом" навіть у масштабах Вселенської церкви з понад 1,2 мільярда вірян.

Одним із найзначущіших досягнень Франциска стало формування нового складу кардиналів, які обиратимуть наступного Папу. З 135 учасників конклаву - понад 110 були призначені саме ним. Це зробило кардинальську колегію найінтернаціональнішою в історії.

Також він ініціював реформу Римської курії - центральної адміністрації Ватикану. Вперше на високі посади були призначені жінки.

У сфері міжнародної політики Франциск активно виступав за роззброєння та ліквідацію ядерної зброї, хоча його голос часто ігнорували у світі, що дедалі більше віддаляється від гуманістичних ідеалів.

"Цей понтифікат не позбавлений контроверсій. Ми, як українці, це також дуже добре знаємо на своєму власному досвіді, але це стосується не лише України. Деякі його висловлювання провокували доволі гострі дискусії, оскільки не завжди було зрозуміло, що він має на увазі. Потім були якісь пояснення", - пояснює експерт.

Попри це, Франциск не боявся помилятися.