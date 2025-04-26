Чем запомнился и чего достиг Папа Франциск: объясняет эксперт

Папа Франциск вошел в историю как один из самых уникальных понтификов современности. Он стал первым иезуитом и первым представителем Глобального Юга на престоле Святого Петра, значительно изменив лицо Католической церкви.

В отличие от своих предшественников - академических богословов, Франциск предстал перед миром как пастор, близкий к простому человеку. Его понтификат стал символом открытости, заботы о бедных, мигрантах и наиболее уязвимых.

Он всегда стремился быть "сельским священником" даже в масштабах Вселенской церкви с более чем 1,2 миллиарда верующих.

Одним из самых значимых достижений Франциска стало формирование нового состава кардиналов, которые будут избирать следующего Папу. Из 135 участников конклава - более 110 были назначены именно им. Это сделало кардинальскую коллегию самой интернациональной в истории.

Также он инициировал реформу Римской курии - центральной администрации Ватикана. Впервые на высокие должности были назначены женщины.

В сфере международной политики Франциск активно выступал за разоружение и ликвидацию ядерного оружия, хотя его голос часто игнорировали в мире, который все больше отдаляется от гуманистических идеалов.

"Этот понтификат не лишен контроверсий. Мы, как украинцы, это также очень хорошо знаем на своем собственном опыте, но это касается не только Украины. Некоторые его высказывания провоцировали довольно острые дискуссии, поскольку не всегда было понятно, что он имеет в виду. Потом были какие-то объяснения", - объясняет эксперт.

Несмотря на это, Франциск не боялся ошибаться.