Чим віспа мавп відрізняється від натуральної: пояснення МОЗ

У 2024 році було оголошено надзвичайну ситуацію міжнародного значення через новий штам віспи мавп. Попри те, що захворювання вважають зоонозним, все ж були випадки коли вірус передавався від людини до людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).
Віспа мавп зазвичай протікає легко, однак у деяких випадках може мати ускладнення. Це особливо стосується дітей, вагітних жінок або людей зі слабким імунітетом. Рівень смертності може сягати до 10%, залежно від типу вірусу та доступної медичної допомоги. Серед основних симптомів:
Серед менш поширених симптомів:
Висип зазвичай з'являється через 2-3 тижні після початку хвороби. Локалізується на обличчі, підошвах, долонях, а також може виникати на статевих органах, в роті та горлі. Спочатку висип є пласким, а згодом перетворюється на пухирці, які в процесі одужання підсихають і відпадають.
Щоб знизити ризик зараження віспою мавп, слід дотримуватися таких правил:
Щоб захистити себе:
Якщо ви підозрюєте віспу мавп:
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