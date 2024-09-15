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Чим віспа мавп відрізняється від натуральної: пояснення МОЗ

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У 2024 році було оголошено надзвичайну ситуацію міжнародного значення через новий штам віспи мавп. Попри те, що захворювання вважають зоонозним, все ж були випадки коли вірус передавався від людини до людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

 

Симптоми  

Віспа мавп зазвичай протікає легко, однак у деяких випадках може мати ускладнення. Це особливо стосується дітей, вагітних жінок або людей зі слабким імунітетом. Рівень смертності може сягати до 10%, залежно від типу вірусу та доступної медичної допомоги. Серед основних симптомів: 

  • головний біль;
  • підвищена температура;
  • біль у м'язах та спині;
  • збільшення лімфатичних вузлів;
  • висип у вигляді пухирців.

Серед менш поширених симптомів: 

  • закладеність носа;
  • кашель;
  • біль у горлі.

Висип зазвичай з'являється через 2-3 тижні після початку хвороби. Локалізується на обличчі, підошвах, долонях, а також може виникати на статевих органах, в роті та горлі. Спочатку висип є пласким, а згодом перетворюється на пухирці, які в процесі одужання підсихають і відпадають.

Як захистити себе 

Щоб знизити ризик зараження віспою мавп, слід дотримуватися таких правил:

  • уникайте контактів з людьми, які хворіють на віспу мавп, а також з їхніми особистими речами, такими як одяг, постільна білизна та інші предмети, з якими вони контактували;
  • використовуйте дезінфекційні засоби для рук і регулярно мийте руки, особливо перед прийомом їжі та після відвідування туалету;
  • очищайте поверхні, з якими контактували хворі люди, за допомогою дезінфекційних засобів;
  • застосовуйте бар'єрну контрацепцію під час статевих контактів і уникайте випадкових зв'язків;
  • уникайте контактів із тваринами, особливо дикими, оскільки вони можуть бути переносниками вірусу.

Щоб захистити себе: 

  • уникайте контактів з інфікованими людьми та їхніми речами (одягом, постільною білизною та іншими предметами);
  • регулярно дезінфікуйте руки та ретельно мийте їх перед їжею і після відвідування туалету;
  • очищайте поверхні, з якими контактували інфіковані люди;
  • користуйтеся бар'єрними засобами контрацепції під час статевих контактів і уникайте випадкових сексуальних зв'язків;
  • уникайте контактів з тваринами, оскільки вони можуть переносити вірус.

Якщо ви підозрюєте віспу мавп: 

  • перебувайте на самоізоляції;
  • зверніться до сімейного лікаря дистанційно, не виходячи з самоізоляції;
  • якщо потрібно відвідати лікувальний заклад, приховайте висип (наприклад, за допомогою одягу), щоб мінімізувати ризик зараження інших, і використовуйте засоби захисту (маску, рукавички);
  • уникайте громадського транспорту – пересувайтеся власним транспортом або таксі;
  • повідомляйте лікаря про всі ваші контакти для обмеження поширення хвороби.

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Мінстерство охорони здоров'я України