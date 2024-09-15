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Чем оспа обезьян отличается от натуральной: объяснение Минздрава

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация международного значения из-за нового штамма оспы обезьян. Несмотря на то, что заболевание считают зоонозным, все же были случаи, когда вирус передавался от человека к человеку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения (МОЗ).

Симптомы

Оспа обезьян обычно протекает легко, однако в некоторых случаях может иметь осложнения. Это особенно касается детей, беременных женщин или людей со слабым иммунитетом. Уровень смертности может достигать до 10%, в зависимости от типа вируса и доступной медицинской помощи. Среди основных симптомов: 

  • головные боли;
  • повышенная температура;
  • боли в мышцах и спине;
  • увеличение лимфатических узлов;
  • сыпь в виде пузырьков.

Среди менее распространенных симптомов:

  • заложенность носа;
  • кашель;
  • боли в горле.

Сыпь обычно появляется через 2-3 недели после начала болезни. Локализуется на лице, подошвах, ладонях, а также может возникать на половых органах, во рту и горле. Сначала сыпь является плоской, а со временем превращается в пузырьки, которые в процессе выздоровления подсыхают и отпадают.

Как защитить себя

Чтобы снизить риск заражения оспой обезьян, следует придерживаться таких правил:

  • избегайте контактов с людьми, которые болеют оспой обезьян, а также с их личными вещами, такими как одежда, постельное белье и другие предметы, с которыми они контактировали;
  • используйте дезинфицирующие средства для рук и регулярно мойте руки, особенно перед приемом пищи и после посещения туалета;
  • очищайте поверхности, с которыми контактировали больные люди, с помощью дезинфицирующих средств;
  • применяйте барьерную контрацепцию во время половых контактов и избегайте случайных связей;
  • избегайте контактов с животными, особенно дикими, поскольку они могут быть переносчиками вируса.

Чтобы защитить себя: 

  • избегайте контактов с инфицированными людьми и их вещами (одеждой, постельным бельем и другими предметами);
  • регулярно дезинфицируйте руки и тщательно мойте их перед едой и после посещения туалета;
  • очищайте поверхности, с которыми контактировали инфицированные люди;
  • пользуйтесь барьерными средствами контрацепции во время половых контактов и избегайте случайных сексуальных связей;
  • избегайте контактов с животными, поскольку они могут переносить вирус.

Если вы подозреваете оспу обезьян: 

  • находитесь на самоизоляции;
  • обратитесь к семейному врачу дистанционно, не выходя из самоизоляции;
  • если нужно посетить лечебное учреждение, скройте сыпь (например, с помощью одежды), чтобы минимизировать риск заражения других, и используйте средства защиты (маску, перчатки);
  • избегайте общественного транспорта - передвигайтесь собственным транспортом или такси;
  • сообщайте врачу обо всех ваших контактах для ограничения распространения болезни.

Напомним, РБК-Украина также рассказывало и о дифтерии - заболевании, которое поражает слизистые дыхательных путей, сердце, нервную систему и почки.

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Министерство здравоохранения Украины