Чем оспа обезьян отличается от натуральной: объяснение Минздрава

В 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация международного значения из-за нового штамма оспы обезьян. Несмотря на то, что заболевание считают зоонозным, все же были случаи, когда вирус передавался от человека к человеку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения (МОЗ).
Оспа обезьян обычно протекает легко, однако в некоторых случаях может иметь осложнения. Это особенно касается детей, беременных женщин или людей со слабым иммунитетом. Уровень смертности может достигать до 10%, в зависимости от типа вируса и доступной медицинской помощи. Среди основных симптомов:
Среди менее распространенных симптомов:
Сыпь обычно появляется через 2-3 недели после начала болезни. Локализуется на лице, подошвах, ладонях, а также может возникать на половых органах, во рту и горле. Сначала сыпь является плоской, а со временем превращается в пузырьки, которые в процессе выздоровления подсыхают и отпадают.
Чтобы снизить риск заражения оспой обезьян, следует придерживаться таких правил:
Чтобы защитить себя:
Если вы подозреваете оспу обезьян:
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