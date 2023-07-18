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Чим "вагнерівці" відрізняються від регулярних військ Росії: у ЗСУ дали відповідь

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Вівторок 18 липня 2023 14:43
Чим "вагнерівці" відрізняються від регулярних військ Росії: у ЗСУ дали відповідь Фото: у ЗСУ розповіли, чим "вагнерівці" відрізняються від звичайних російських солдатів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Головна відмінність "вагнерівців" від регулярних військ Росії полягає в тому, що вони "вбивають заради вбивства".

Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі ВВС заявив командир 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка полковник Олександр Бакулін.

Військовий зазначив, що не недооцінює свого супротивника, але регулярні війська, з якими він стикається на полі бою в районі Бахмута, не схожі на найманців приватної військової компанії "Вагнера".

За його словами, "вагнерівці" "були незручними ворогами... вони вбивали заради того, щоб вбивати".

"Якби ми доклали трохи зусиль, Бахмут можна було б оточити", - наголосив Бакулін.

Він також уточнив, що зараз втрати в його підрозділі під час наступу менші, ніж були під час оборони Бахмута.

Бакулін розповів, що просування вперед, хоч і повільне, також сприяє підвищенню бойового духу, тому "втрати переносяться легше".

Висновок "вагнерівців" із Бахмута

Нагадаємо, найманці ПВК "Вагнера" почали виходити з Бахмута наприкінці травня цього року. Вони близько 10 місяців намагалися окупувати місто. Позиції "вагнерівців" зайняли регулярні війська Росії.

При цьому нещодавно засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин здійснив провальну спробу заколоту в Росії. Внаслідок цього "вагнерівці" почали "переїжджати" з РФ до Білорусі.

Це сталося вже після початку контрнаступу ЗСУ, під час якого наші захисники змогли досягти успіхів у районі Бахмута. Зокрема вони взяли місто під вогневий контроль.

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