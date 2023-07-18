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Чем "вагнеровцы" отличаются от регулярных войск России: в ВСУ дали ответ

Новина українською →
Вторник 18 июля 2023 14:43
Чем "вагнеровцы" отличаются от регулярных войск России: в ВСУ дали ответ Фото: в ВСУ рассказали, чем "вагнеровцы" отличаются от обычных российских солдат (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Главное отличие "вагнеровцев" от регулярных войск России состоит в том, что они "убивают ради убийства".

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии BBC заявил командир 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко полковник Александр Бакулин.

Военный отметил, что не недооценивает своего противника, но регулярные войска, с которыми он сталкивается на поле боя в районе Бахмута, не похожи на наемников частной военной компании "Вагнера".

По его словам, "вагнеровцы" "были неудобными врагами... они убивали ради того, чтобы убивать".

"Если бы мы приложили немного усилий, Бахмут можно было бы окружить", - подчеркнул Бакулин.

Он также уточнил, что сейчас потери в его подразделении в ходе наступления меньше, чем были во время обороны Бахмута.

Бакулин рассказал, что продвижение вперед, хотя и медленное, также способствует повышению боевого духа, поэтому "потери переносятся легче".

Вывод "вагнеровцев" из Бахмута

Напомним, наемники ЧВК "Вагнера" начали выходить из Бахмута в конце мая этого года. Они около 10 месяцев пытались оккупировать город. Позиции "вагнеровцев" заняли регулярные войска России.

При этом недавно основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин совершил провальную попытку мятежа в России. В результате этого "вагнеровцы" начали "переезжать" из РФ в Беларусь.

Это произошло уже после начала контрнаступления ВСУ, в ходе которого наши защитники смогли добиться успехов в районе Бахмута. В частности, они взяли город под огневой контроль.

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