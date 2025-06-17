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Чим українці дихають після обстрілу: що у повітрі після атак і як захисти свої легені

Що у повітрі після масованих обстрілів і як захистити своє здоров'я (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Після масованих обстрілів у повітрі залишаються токсичні речовини, які непомітні, але небезпечні. Мікрочастинки сажі, чадний газ, пари вибухівки та пил проникають у легені, мозок і кров, особливо якщо одразу вийти на вулицю чи відкрити вікна.

Яку небезпеку несе повітря після масованих обстрілів і як захистити свій організм, розповідає РБК-Україна з посиланням на публікацію Медичного центру Доказові та пульмонолога Дарини Клименко в Instagram.

Що потрапляє у повітря після атаки

Мікрочастинки сажі (РМ2,5,РМ10) - проникають у найглибші відділи легень

Чадний газ (CO), оксиди азоту - токсичні для мозку і серця

Пари пального, залишки вибухівки - можуть мати канцерогенну дію

Пил від металів, пластику, бетонних уламків

"Це невидимий дим після вибуху, і його наслідки - куди довші за повітряну тривогу", - наголошують експерти.

Як захиститися від забрудненого повітря

  • Не виходьте одразу після прильоту - дайте повітрю "осісти" хоча б 2-4 години
  • Тримайте вікна зачиненими, навіть якщо вибухи були далеко
  • Якщо маєте - вмикайте очищувач повітря з HEPA-фільтром
  • Носіть респіратор FFP2/FFP3, якщо потрібно бути на вулиці
  • Після повернення з вулиці - вмийтеся, промийте ніс, пополощіть горло
  • Пийте більше води - вона допомагає виводити токсини
  • Провітрюйте квартиру лише після стабілізації ситуації та за відсутності запаху гару
  • Не займайтеся фізичними навантаженнями на вулиці після вибухів

Що варто знати про маски

Експерти підкреслили, що захистити від шкідливого повітря можуть тільки маски FFP2/FFP3 (європейський стандарт) або N95/N99 (американський стандарт).

Оскільки це сертифіковані респіратори, що фільтрують дрібнодисперсний пил, включаючи небезпечні частки, які виникають після вибухів. Звичайні медичні маски у цій ситуації - не допоможуть.

Респіратор має щільно прилягати до обличчя - без щілин

Не можна використовувати повторно одноразові респіратори (виняток - моделі з клапаном або змінними фільтрами)

Клапан полегшує дихання, але не захищає інших від вашого видиху (не для хворих)

Після використання - утилізуйте або продезінфікуйте згідно з інструкцією

"Бережіть себе не тільки під час тривоги, а й після неї. Закривайте вікна. Використовуйте респіратори. Давайте собі спокій і чисте повітря, наскільки це можливо. Ваше дихання - ваша сила", - додали фахівці.

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