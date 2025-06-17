Чим українці дихають після обстрілу: що у повітрі після атак і як захисти свої легені

Що потрапляє у повітря після атаки

Мікрочастинки сажі (РМ2,5,РМ10) - проникають у найглибші відділи легень

Чадний газ (CO), оксиди азоту - токсичні для мозку і серця

Пари пального, залишки вибухівки - можуть мати канцерогенну дію

Пил від металів, пластику, бетонних уламків

"Це невидимий дим після вибуху, і його наслідки - куди довші за повітряну тривогу", - наголошують експерти.

Як захиститися від забрудненого повітря

Не виходьте одразу після прильоту - дайте повітрю "осісти" хоча б 2-4 години

Тримайте вікна зачиненими, навіть якщо вибухи були далеко

Якщо маєте - вмикайте очищувач повітря з HEPA-фільтром

Носіть респіратор FFP2/FFP3, якщо потрібно бути на вулиці

Після повернення з вулиці - вмийтеся, промийте ніс, пополощіть горло

Пийте більше води - вона допомагає виводити токсини

Провітрюйте квартиру лише після стабілізації ситуації та за відсутності запаху гару

Не займайтеся фізичними навантаженнями на вулиці після вибухів

Що варто знати про маски

Експерти підкреслили, що захистити від шкідливого повітря можуть тільки маски FFP2/FFP3 (європейський стандарт) або N95/N99 (американський стандарт).

Оскільки це сертифіковані респіратори, що фільтрують дрібнодисперсний пил, включаючи небезпечні частки, які виникають після вибухів. Звичайні медичні маски у цій ситуації - не допоможуть.

Респіратор має щільно прилягати до обличчя - без щілин

Не можна використовувати повторно одноразові респіратори (виняток - моделі з клапаном або змінними фільтрами)

Клапан полегшує дихання, але не захищає інших від вашого видиху (не для хворих)

Після використання - утилізуйте або продезінфікуйте згідно з інструкцією

"Бережіть себе не тільки під час тривоги, а й після неї. Закривайте вікна. Використовуйте респіратори. Давайте собі спокій і чисте повітря, наскільки це можливо. Ваше дихання - ваша сила", - додали фахівці.