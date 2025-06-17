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У Києві погіршилась якість повітря після атаки: в якому районі

Київ, Вівторок 17 червня 2025 12:08
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У Києві погіршилась якість повітря після атаки: в якому районі Фото: у Києві погіршилась якість повітря після атаки РФ (kyiv.dsns.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

Після масованої нічної атаки Росії 17 червня у Києві зафіксували локальне погіршення якості повітря. Зокрема в районах, де виникли пожежі.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міндовкілля.

За даними Департаменту захисту довкілля КМДА, на правому березі столиці ситуація стабільна - рівень забруднення низький, індекс якості повітря (AQI) коливається в межах 23-33, радіаційний фон - у нормі.

На лівому березі, особливо в Дарницькому районі, рівень забруднення вищий - AQI сягнув 80. Причина - підвищена концентрація дрібнодисперсного пилу (ТЧ2.5 та ТЧ10) після обстрілів і пожеж.

За інформацією платформи "Київ Цифровий", більшість районів міста мають задовільні показники повітря. Водночас мешканців просять бути обережними, особливо в районах із підвищеним рівнем забруднення.

До стабілізації ситуації киянам рекомендують:

  • по можливості менше перебувати на вулиці,
  • не провітрювати приміщення,
  • підтримувати водний баланс,
  • вмикати очищувач повітря, якщо він є.

У Міндовкіллі наголосили, що особливо ці заходи важливі для людей із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем.

Обстріл Києва 17 червня

Росія здійснила чергову масовану ракетно-дронову атаку на Київ. Увечері столицю атакували "Шахеди", а посеред ночі російська армія запустила ракети. Одне з влучань повністю зруйнувало під'їзд дев'ятиповерхівки у Солом'янському районі Києві.

КМВА повідомила вранці про 14 загиблих, але точна кількість жертв буде відома тільки після того, коли розберуть усі завали і завершаться рятувальні роботи.

Також мер столиці Віталій Кличко повідомив про пошкодження ще однієї багатоповерхівки у Солом'янському районі.

РБК-Україна опублікувало репортаж зі столиці, яка пережила масовану атаку росіян.

Вночі протиповітряна оборона знешкодила 428 безпілотників та ракет із 472, запущених по Україні: влучання противника зафіксували у 10 локаціях, падіння уламків - у 34-х. Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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