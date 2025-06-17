У Києві погіршилась якість повітря після атаки: в якому районі

Після масованої нічної атаки Росії 17 червня у Києві зафіксували локальне погіршення якості повітря. Зокрема в районах, де виникли пожежі.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міндовкілля .

За даними Департаменту захисту довкілля КМДА, на правому березі столиці ситуація стабільна - рівень забруднення низький, індекс якості повітря (AQI) коливається в межах 23-33, радіаційний фон - у нормі.

На лівому березі, особливо в Дарницькому районі, рівень забруднення вищий - AQI сягнув 80. Причина - підвищена концентрація дрібнодисперсного пилу (ТЧ2.5 та ТЧ10) після обстрілів і пожеж.

За інформацією платформи "Київ Цифровий", більшість районів міста мають задовільні показники повітря. Водночас мешканців просять бути обережними, особливо в районах із підвищеним рівнем забруднення.

До стабілізації ситуації киянам рекомендують:

по можливості менше перебувати на вулиці,

не провітрювати приміщення,

підтримувати водний баланс,

вмикати очищувач повітря, якщо він є.

У Міндовкіллі наголосили, що особливо ці заходи важливі для людей із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем.