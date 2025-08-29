Чим шкідливе повторне розігрівання рису: про це не всі знають

Багато хто вважає рис однією з найбезпечніших і найкорисніших страв. Однак, повторний розігрів цієї крупи може нести приховану шкоду для здоров’я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Verywell health .

Що варто знати

За словами Дженніфер Дж. Квінлан, доктора філософії, харчового мікробіолога та професора кафедри наук про харчування в Університеті Дрекселя у Філадельфії, штат Пенсільванія, сирий рис часто містить бактерію Bacillus cereus. Вона утворює спори, які можуть вижити після нагрівання та приготування їжі. Фактично, високі температури можуть "розбудити спори".

Коли варений рис стоїть за кімнатної температури, спори можуть проростати та виробляти термостійкі токсини. Тому повторне нагрівання рису, який простояв кілька годин, не зробить його знову безпечним.

Bacillus cereus також можна знайти в ґрунті та рослинах. Він може забруднювати різноманітні продукти, окрім рису, включаючи м'ясо, рагу та підливи.

Часто люди готують велику партію рису та дають їй охолонути, перш ніж поставити в холодильник, але це збільшує ризик харчового отруєння.

На сайті Medical new stoday йдеться, що незбалансоване нагрівання, особливо в мікрохвильовці, може призвести до холодних ділянок, в яких бактерії залишаються живими або токсичними.

Часте розігрівання також сприяє кристалізації крохмалю - це робить рис важчим для перетравлення, може викликати здуття чи дискомфорт у животі

Як уникнути отруєння після розігрівання рису

За даними Міністерства сільського господарства США (USDA), скільки спори виділяють токсини за кімнатної температури, найбезпечніше їсти рис одразу після приготування або швидко охолоджувати його при температурі 15 градусів або нижче. Навіть тоді він залишається придатним лише кілька днів.

Варто не залишати їжу на вулиці більше ніж на дві години. Якщо ви берете рис на спільну вечерю або купуєте їжу на винос, використовуйте холодильник, особливо в спекотну погоду.

Ознаки отруєння

На сайті Healthline йдеться, що до основних ознак отруєння рисом відносять:

нудота та блювання - з'являється приблизно через 30 хвилин - 6 годин після вживання. Можуть супроводжуватись діареєю або без неї

кишкова (діарейна) форма - зазвичай проявляється через 6-15 (інколи до 16) годин. Включає розріджений стілець, судоми в животі, рідше - нудоту чи блювання

При таких симптомах необхідно чим швидше звернутися до лікаря.