UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Подорожі Їжа Здорове життя Мода та краса Психологія

Чим шкідливе нарощення волосся? Цього не скажуть у салонах краси

Чим шкідливе нарощення волосся (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Блискуче довге волосся - мрія багатьох жінок, яку сьогодні легко втілити за допомогою нарощення. Проте за ідеальним зовнішнім виглядом часто приховується ціла низка ризиків для здоров’я.

РБК-Україна повідомляє, чим саме небезпечне нарощення волосся.

Тракційна алопеція та випадіння

Трихолог Юлія Дудій розповіла, що часто після зняття нарощеного волосся у людей виникає випадіння та ламкість.

В результаті це приводить до пошкоджених волосяних фолікулів та початку тракційної алопеції. Все через постійний натяг нарощеного волосся та невчасна корекція.

Постійне натягування пасм навколо коренів може пошкодити фолікули та викликати трактійну алопецію. Неправильне кріплення, постійна напруга або поганий догляд можуть призвести до ламкості та випадіння.

Також клейові кріплення (характерні для кератинових методик) можуть зігрівати волосся під час закріплення, що погіршує його стан.

Роздратування шкіри та алергічні реакції

Хімічні компоненти клеїв і синтетичних пасм можуть викликати свербіж, подразнення або навіть дерматит. 

Важливо, якщо під час установки не дотримуються гігієни або не проводиться грамотний догляд, можуть з’явитися інфекції шкіри голови.

Як зменшити шкоду

Якщо ж ви все-таки вирішили нарощувати волосся, то варто пам'ятати про кілька простих правил, які допоможуть зменшити шкоду для волосся:

  • обирайте сертифікованого стиліста, оскільки неправильне встановлення - головна причина пошкоджень
  • віддавайте перевагу менш травматичним методам, які мають мінімальний вплив чи менш агресивні  
  • закон відпочинку - не носіть постійно, змінюйте зони кріплення та робіть перерви між установками 
  • ретельний догляд - ніжне миття, термозахист при сушінні, маски чи спеціальні процедури після зняття
  • обмежити застосування синтетичних пасм, якщо є алергічний ризик - розглянути натуральні або гіпоалергенні варіанти

 

Вас може зацікавити

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка трихолога Юлії Дудій, сайти Health shots та Airy hair.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здоров'яВолосся