Чим шкідливе нарощення волосся? Цього не скажуть у салонах краси

Тракційна алопеція та випадіння

Трихолог Юлія Дудій розповіла, що часто після зняття нарощеного волосся у людей виникає випадіння та ламкість.

В результаті це приводить до пошкоджених волосяних фолікулів та початку тракційної алопеції. Все через постійний натяг нарощеного волосся та невчасна корекція.

Постійне натягування пасм навколо коренів може пошкодити фолікули та викликати трактійну алопецію. Неправильне кріплення, постійна напруга або поганий догляд можуть призвести до ламкості та випадіння.

Також клейові кріплення (характерні для кератинових методик) можуть зігрівати волосся під час закріплення, що погіршує його стан.

Роздратування шкіри та алергічні реакції

Хімічні компоненти клеїв і синтетичних пасм можуть викликати свербіж, подразнення або навіть дерматит.

Важливо, якщо під час установки не дотримуються гігієни або не проводиться грамотний догляд, можуть з’явитися інфекції шкіри голови.

Як зменшити шкоду

Якщо ж ви все-таки вирішили нарощувати волосся, то варто пам'ятати про кілька простих правил, які допоможуть зменшити шкоду для волосся: