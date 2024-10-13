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Чим небезпепчне самопризначення ліків: відповідь МОЗ

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Більшість справ можна зробити без допомоги професіоналів, попри те, що кінцевий результат навряд чи буде таким самим, якби цим займалися досвідчені спеціалісти. Водночас це ймовірно навряд чи здатне завдати серйозної шкоди вашому здоров’ю, як, наприклад, самопризначення ліків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Невідповідні ліки

Тільки кваліфікований лікар може точно поставити діагноз. Помилка в діагнозі означає неправильно підібране лікування. І навіть якщо ви здогадаєтесь про свою хворобу, підібрати правильний препарат без необхідних знань і досвіду дуже складно.

Несумісність препаратів

Деякі ліки не можна поєднувати між собою. Лікарі обізнані в цьому і ніколи не призначать вам небезпечне поєднання. Ви ж, не маючи відповідної інформації, можете завдати шкоди здоров'ю.

Неправильне дозування

У кожному препараті є конкретна кількість активної речовини. Недостатня доза може виявитися неефективною, а надмірна — викликати побічні ефекти або навіть загрозливі наслідки.

Неправильна тривалість прийому

Визначити самостійно, скільки часу слід приймати той чи інший препарат, дуже важко, навіть якщо ви уважно прочитаєте інструкцію. Лише лікар може вирішити, скільки днів триватиме лікування для досягнення бажаного результату.

Щоб уникнути цих та інших небезпечних помилок, ніколи не займайтесь самолікуванням.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як скористатись програмою "Доступні ліки".

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Мінстерство охорони здоров'я України