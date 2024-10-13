Чем опасно самоназначение лекарств: ответ Минздрава

Неподходящие лекарства

Только квалифицированный врач может точно поставить диагноз. Ошибка в диагнозе означает неправильно подобранное лечение. И даже если вы догадаетесь о своей болезни, подобрать правильный препарат без необходимых знаний и опыта очень сложно.

Несовместимость препаратов

Некоторые лекарства нельзя сочетать между собой. Врачи осведомлены в этом и никогда не назначат вам опасное сочетание. Вы же, не имея соответствующей информации, можете нанести вред здоровью.

Неправильная дозировка

В каждом препарате есть конкретное количество активного вещества. Недостаточная доза может оказаться неэффективной, а чрезмерная - вызвать побочные эффекты или даже угрожающие последствия.

Неправильная продолжительность приема

Определить самостоятельно, сколько времени следует принимать тот или иной препарат, очень трудно, даже если вы внимательно прочитаете инструкцию. Только врач может решить, сколько дней будет длиться лечение для достижения желаемого результата.

Чтобы избежать этих и других опасных ошибок, никогда не занимайтесь самолечением.