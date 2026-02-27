Чим ми дихаємо насправді: вчені виявили екологічний парадокс через обстріли й блекаути

Українські вчені вперше оцінили вплив війни - ворожих обстрілів і руйнування промисловості - на якість повітря в країні. При цьому вони виявили екологічний парадокс, який несе неочевидну загрозу для здоров'я.
Головне:
Громадянам розповіли, що українські науковці вперше у світі провели комплексне дослідження того, як повномасштабна війна вплинула на якість атмосферного повітря:
Уточнюється, що роботу виконали фахівці Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України.
Для того, щоб простежити зміни забруднення атмосфери впродовж 2022-2024 років, вчені проаналізували наземні спостереження та супутникові дані Sentinel-5 Precursor.
Отримані результати було опубліковано у міжнародному журналі Environmental Science and Pollution Research (Q1).
У межах проведеного дослідження науковці проаналізували тисячі вибухів, спричинених ракетними та дроновими атаками.
Хоча через обмеженість мережі наземного моніторингу інструментально підтвердити безпосередній вплив на якість повітря в приземному шарі вдалося лише у 255 випадках (коли забруднюючі речовини переносилися від місця удару до станцій спостережень).
В цілому ж результати дослідження показали, що після ракетних і дронових атак концентрації забруднювальних речовин поблизу станцій моніторингу зростали:
При цьому в довгостроковій перспективі ситуація виявилася парадоксальною - у великих містах і промислових регіонах частина показників забруднення навіть зменшилася:
Крім того, супутникові дані Sentinel-5 Precursor зафіксували загальне зниження рівнів NO₂ (діоксиду азоту) на 10-30%:
"Але це не "екологічне покращення". Це - наслідок руйнувань, втрат і зупинки економіки", - наголосили у Національній академії наук України.
"Науковці говорять про екологічний парадокс війни", - зауважили в НАН.
Йдеться про те, що загальне зменшення частини викидів супроводжується небезпечними локальними піками забруднення:
"Саме ці короткі, але різкі сплески можуть становити найбільшу загрозу для людей", - наголосили експерти.
Насамкінець українцям пояснили, що оскільки проведене дослідження базується на аналізі тисяч вибухів і поєднує наземні спостереження із супутниковими даними, воно дозволило вперше оцінити реальний вплив війни на атмосферу України у регіональному масштабі.
При цьому отримані результати важливі не лише для науки.
Так, вони можуть стати основою для:
Нагадаємо, 19 січня ми розповідали, що у Київській, Житомирській областях та на заході України зафіксували різке погіршення якості повітря. У низці населених пунктів рівень забруднення перевищував норму втричі, а місцями - майже у чотири рази.
Пізніше у Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА повідомили, що внаслідок відключень електропостачання (спричинених ворожими обстрілами), у столиці стався збій у роботі стаціонарних пунктів моніторингу якості атмосферного повітря.
Через це дані про стан атмосферного повітря в Києві можуть бути тимчасово недоступними або ж неточними.
