Чим ми дихаємо насправді: вчені виявили екологічний парадокс через обстріли й блекаути

Головне:

Масштабне дослідження : науковці вперше у світі комплексно оцінили вплив повномасштабної війни на якість повітря, проаналізувавши тисячі вибухів та супутникові дані.

: науковці вперше у світі комплексно оцінили вплив повномасштабної війни на якість повітря, проаналізувавши тисячі вибухів та супутникові дані. Критичні стрибки забруднення : після ракетних і дронових атак концентрація шкідливих речовин поблизу станцій моніторингу зростала в окремих випадках на понад 1000%.

: після ракетних і дронових атак концентрація шкідливих речовин поблизу станцій моніторингу зростала в окремих випадках на понад 1000%. Екологічний парадокс : у довгостроковій перспективі частина показників забруднення зменшилась, але його різкі сплески можуть становити найбільшу загрозу для людей.

: у довгостроковій перспективі частина показників забруднення зменшилась, але його різкі сплески можуть становити найбільшу загрозу для людей. База для компенсацій: результати дослідження можуть стати основою для документування екологічних злочинів РФ та обґрунтування міжнародних репарацій.

Чим унікальне дослідження українських вчених

Громадянам розповіли, що українські науковці вперше у світі провели комплексне дослідження того, як повномасштабна війна вплинула на якість атмосферного повітря:

від миттєвих наслідків ракетних ударів;

до довгострокових змін на рівні всієї країни.

Уточнюється, що роботу виконали фахівці Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України.

Для того, щоб простежити зміни забруднення атмосфери впродовж 2022-2024 років, вчені проаналізували наземні спостереження та супутникові дані Sentinel-5 Precursor.

Отримані результати було опубліковано у міжнародному журналі Environmental Science and Pollution Research (Q1).

Що показало проведене дослідження

У межах проведеного дослідження науковці проаналізували тисячі вибухів, спричинених ракетними та дроновими атаками.

Хоча через обмеженість мережі наземного моніторингу інструментально підтвердити безпосередній вплив на якість повітря в приземному шарі вдалося лише у 255 випадках (коли забруднюючі речовини переносилися від місця удару до станцій спостережень).

В цілому ж результати дослідження показали, що після ракетних і дронових атак концентрації забруднювальних речовин поблизу станцій моніторингу зростали:

в середньому - на 100-400%;

в окремих випадках - більш ніж на 1000%.

При цьому в довгостроковій перспективі ситуація виявилася парадоксальною - у великих містах і промислових регіонах частина показників забруднення навіть зменшилася:

через руйнування підприємств;

через скорочення транспорту;

через зміни в енергетиці.

Крім того, супутникові дані Sentinel-5 Precursor зафіксували загальне зниження рівнів NO₂ (діоксиду азоту) на 10-30%:

у великих містах;

вздовж лінії фронту.

"Але це не "екологічне покращення". Це - наслідок руйнувань, втрат і зупинки економіки", - наголосили у Національній академії наук України.

Результати дослідження вказали на екологічний парадокс (інфографіка: facebook.com/NASofUkraine)

У чому полягає екологічний парадокс війни

"Науковці говорять про екологічний парадокс війни", - зауважили в НАН.

Йдеться про те, що загальне зменшення частини викидів супроводжується небезпечними локальними піками забруднення:

після вибухів;

після пожеж;

через масове використання дизельних генераторів.

"Саме ці короткі, але різкі сплески можуть становити найбільшу загрозу для людей", - наголосили експерти.

Чим важливі результати цього дослідження

Насамкінець українцям пояснили, що оскільки проведене дослідження базується на аналізі тисяч вибухів і поєднує наземні спостереження із супутниковими даними, воно дозволило вперше оцінити реальний вплив війни на атмосферу України у регіональному масштабі.

При цьому отримані результати важливі не лише для науки.

Так, вони можуть стати основою для: