Чим iPhone 17 Pro Max відрізнятиметься від iPhone 17 Pro? Усе, що потрібно знати

Що чекати від iPhone 17 Pro Max і iPhone 17 Pro

Часто Apple виділяє моделі Pro за допомогою унікальних можливостей камери. Наприклад, iPhone 15 Pro Max отримав 5-кратний телеоб'єктив, тоді як менша модель Pro - лише 3-кратний, який оновився рік потому в iPhone 16 Pro.

Цього року чуток про ексклюзивні функції камери для iPhone 17 Pro Max поки що немає. Також під питанням залишається зменшення Dynamic Island на Pro Max.

Однак головна відмінність цього року - час роботи від акумулятора. iPhone 17 Pro Max стане ще більш автономним завдяки збільшенню товщини корпусу.

Збільшення батареї та часу роботи в iPhone 17 Pro Max

За останніми витоками, iPhone 17 Pro Max став товщим, щоб вмістити більш ємний акумулятор. Розміри підтвердили перші відео та специфікації:

iPhone 16 Pro Max - товщина 8,25 мм

iPhone 17 Pro Max - товщина 8,725 мм.

При цьому iPhone 17 Pro залишиться за розмірами таким же, як і iPhone 16 Pro, з невеликим збільшенням камери. Це означає, що перевага Pro Max в автономності, вже значна, стане ще помітнішою.

Макет iPhone 17 Pro Max (фото: 9to5Mac)

Порівняння часу роботи на iPhone 16 Pro Max і iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max: до 33 годин відтворення відео, до 29 годин потокового відео, до 105 годин аудіо

iPhone 16 Pro: до 27 годин відео, до 22 годин потокового відео, до 85 годин аудіо.

Очікується, що iPhone 17 Pro Max запропонує рекордний для iPhone час роботи, а iPhone 17 Pro збереже показники рівня попередньої моделі. При цьому Pro все одно працюватиме довше, ніж новий надтонкий iPhone 17 Air.