Чем iPhone 17 Pro Max будет отличаться от iPhone 17 Pro? Все, что нужно знать

Что ждать от iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 Pro

Часто Apple выделяет модели Pro с помощью уникальных возможностей камеры. Например, iPhone 15 Pro Max получил 5-кратный телеобъектив, тогда как меньшая модель Pro - только 3-кратный, который обновился год спустя в iPhone 16 Pro.

В этом году слухов об эксклюзивных функциях камеры для iPhone 17 Pro Max пока нет. Также под вопросом остается уменьшение Dynamic Island на Pro Max.

Однако главное отличие в этом году - время работы от аккумулятора. iPhone 17 Pro Max станет еще более автономным благодаря увеличению толщины корпуса.

Увеличение батареи и времени работы в iPhone 17 Pro Max

По последним утечкам, iPhone 17 Pro Max стал толще, чтобы вместить более емкий аккумулятор. Размеры подтвердили первые видео и спецификации:

iPhone 16 Pro Max - толщина 8,25 мм

iPhone 17 Pro Max - толщина 8,725 мм.

При этом iPhone 17 Pro останется по размерам таким же, как и iPhone 16 Pro, с небольшим увеличением камеры. Это значит, что преимущество Pro Max в автономности, уже значительное, станет еще заметнее.

Макет iPhone 17 Pro Max (фото: 9to5Mac)

Сравнение времени работы на iPhone 16 Pro Max и iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max: до 33 часов воспроизведения видео, до 29 часов потокового видео, до 105 часов аудио

iPhone 16 Pro: до 27 часов видео, до 22 часов потокового видео, до 85 часов аудио.

Ожидается, что iPhone 17 Pro Max предложит рекордное для iPhone время работы, а iPhone 17 Pro сохранит показатели уровня предыдущей модели. При этом Pro все равно будет работать дольше, чем новый сверхтонкий iPhone 17 Air.