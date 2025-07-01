Чем iPhone 17 Pro Max будет отличаться от iPhone 17 Pro? Все, что нужно знать

Apple представит новую линейку iPhone 17 в начале сентября, уже через пару месяцев. Как обычно, главной интригой для многих покупателей становятся различия между моделями Pro.
О том, чем iPhone 17 Pro Max будет отличаться от iPhone 17 Pro в этом году, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.
Часто Apple выделяет модели Pro с помощью уникальных возможностей камеры. Например, iPhone 15 Pro Max получил 5-кратный телеобъектив, тогда как меньшая модель Pro - только 3-кратный, который обновился год спустя в iPhone 16 Pro.
В этом году слухов об эксклюзивных функциях камеры для iPhone 17 Pro Max пока нет. Также под вопросом остается уменьшение Dynamic Island на Pro Max.
Однако главное отличие в этом году - время работы от аккумулятора. iPhone 17 Pro Max станет еще более автономным благодаря увеличению толщины корпуса.
По последним утечкам, iPhone 17 Pro Max стал толще, чтобы вместить более емкий аккумулятор. Размеры подтвердили первые видео и спецификации:
При этом iPhone 17 Pro останется по размерам таким же, как и iPhone 16 Pro, с небольшим увеличением камеры. Это значит, что преимущество Pro Max в автономности, уже значительное, станет еще заметнее.
Ожидается, что iPhone 17 Pro Max предложит рекордное для iPhone время работы, а iPhone 17 Pro сохранит показатели уровня предыдущей модели. При этом Pro все равно будет работать дольше, чем новый сверхтонкий iPhone 17 Air.
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