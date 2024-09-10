Чим довше ЗСУ тримають позиції в Курській області, тим слабшим стає Путін, - міноборони Британії

"Українцям потрібно зміцнити свою лінію фронту на сході, і вони намагатимуться утримати територію в Курську. Чим довше вони утримують Курськ, тим слабшим стає Путін. Чим довше вони утримуватимуть Курськ, тим краще буде захищена Україна", - вважає Гілі.

Він вважає, що якщо саме із захисту України починається захист Великої Британії. А також, на його думку, якщо Путін переможе в Україні, то він не зупиниться.

"Якщо Україна не буде вільною - світ не буде в безпеці", - сказав він.

Відносини України та Британії

У січні 2024 року Україна та Велика Британія підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки, яка передбачає гарантії фінансової, військової та інших видів підтримки. У цій угоді Україна зобов'язалася запровадити низку реформ. Вони пов'язані з чотирма сферами.

Також у Міноборони Британії заявляли, що у Росії багато осіб націлені на знищення України як держави. При цьому кремлівська влада заявляє про нібито "готовність до переговорів".

Водночас міністр оборони Великої Британії Джон Хілі заявляв, що Велика Британія не допомагатиме Україні вражати цілі в Росії. Проте Британія може дозволити Україні використати надану зброю для таких атак.

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