У Росії націлені на знищення України, попри "готовність до переговорів", - Британія

У Росії багато осіб націлені на знищення України як держави. При цьому кремлівська влада заявляє про нібито "готовність до переговорів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії у X (Twitter).

Як зазначається, днями так званий "сенатор" від окупованої частини Запоріжжя Дмитро Рогозін, який недавно хвалився знищенням українських книг, закликав знищувати українство у зародку. Він також стверджував, що нібито будь-яке перемир’я з Україною означатиме "вірну смерть для наших дітей".

У британській розвідці наголосили, що ці коментарі - останні з великої низки українофобських заяв російських посадовців, спрямованих на заперечення і погрози українській ідентичності та культурі.

"Ймовірно, всередині російської держави багато осіб, які націлені на досягнення максималістичних цілей у війні, включно зі знищенням української культури, ідентичності та держави. Попри нібито прагнення Росії до переговорів, як повторював речник Кремлі Дмітрій Пєсков 1 липня 2024 року", - йдеться у зведенні.

Розвідка також нагадала, що у 2017 році російський диктатор Володимир Путін заявляв про те, що "не всі країни мають суверенітет".