У Росії націлені на знищення України, попри "готовність до переговорів", - Британія
У Росії багато осіб націлені на знищення України як держави. При цьому кремлівська влада заявляє про нібито "готовність до переговорів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії у X (Twitter).
Як зазначається, днями так званий "сенатор" від окупованої частини Запоріжжя Дмитро Рогозін, який недавно хвалився знищенням українських книг, закликав знищувати українство у зародку. Він також стверджував, що нібито будь-яке перемир’я з Україною означатиме "вірну смерть для наших дітей".
У британській розвідці наголосили, що ці коментарі - останні з великої низки українофобських заяв російських посадовців, спрямованих на заперечення і погрози українській ідентичності та культурі.
"Ймовірно, всередині російської держави багато осіб, які націлені на досягнення максималістичних цілей у війні, включно зі знищенням української культури, ідентичності та держави. Попри нібито прагнення Росії до переговорів, як повторював речник Кремлі Дмітрій Пєсков 1 липня 2024 року", - йдеться у зведенні.
Розвідка також нагадала, що у 2017 році російський диктатор Володимир Путін заявляв про те, що "не всі країни мають суверенітет".
Нагадаємо, майже три тижні тому Україна розпочала наступальну операцію у Курській області. Там вже була створена перша військова комендатура та буферна зона.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна поверне війну на територію Росії. Він також зазначав, що злочинці, які принесли руїни в Україну, будуть мати руїни у себе вдома.
Детальніше про наступ ЗСУ у Курській області та що від нього чекати - у матеріалі РБК-Україна.
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