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Угода про гарантії безпеки: Україна пообіцяла Британії запровадити низку реформ

П'ятниця 12 січня 2024 17:57
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Угода про гарантії безпеки: Україна пообіцяла Британії запровадити низку реформ Фото: прем'єр Британії Ріші Сунак та президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна в угоді про гарантії безпеки з Британією зобов'язалася запровадити низку реформ. Вони пов'язані з чотирма сферами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Згідно з текстом угоди, Україна зобов'язалася провести реформи у сферах:

  • Управління

Україна зобов'язується продовжувати інституційну реформу управління. Це необхідно для побудови стійкої та всеосяжної демократії. Також Україна пообіцяла продовжити впроваджувати реформу судової системи.

  • Боротьби з корупцією

Україна зобов'язалася продовжувати покращувати потенціал та можливість запобігати корупції у державному та приватних секторах. Це хочуть зробити шляхом створення та підтримки незалежних антикорупційних інституцій.

  • Безпеки та оборони

Україна пообіцяла просувати реформи в секторі безпеки та оборони, зокрема шляхом посилення демократичного цивільного контролю та підвищення ефективності та прозорості українських інституцій у сфері безпеки.

Такі реформи хочуть просувати за допомогою підтримки демократичного цивільного контролю над Збройними силами, належного управління в секторі безпеки та оборони, удосконалення процесів закупівель у сфері оборони та безпеки і посилення відповідності євроатлантичним цінностям та стандартам.

  • Економічного та бізнес-середовища

Україна зобов'язалася модернізувати економіку за допомогою реформ, які сприятимуть залученню приватного фінансування, підвищенню довіри інвесторів, боротьбі з корупцією та створенню справедливих умов для всіх сторін.

Угода про гарантії безпеки

Нагадаємо, сьогодні, 12 січня, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак приїхав із візитом до Києва.

У ході свого візиту він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Чиновники підписали угоду про гарантії безпеки для України, яку глава британського уряду вже назвав "історичною".

Така угода діятиме до вступу України в НАТО.

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