Угода про гарантії безпеки: Україна пообіцяла Британії запровадити низку реформ
Україна в угоді про гарантії безпеки з Британією зобов'язалася запровадити низку реформ. Вони пов'язані з чотирма сферами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Згідно з текстом угоди, Україна зобов'язалася провести реформи у сферах:
- Управління
Україна зобов'язується продовжувати інституційну реформу управління. Це необхідно для побудови стійкої та всеосяжної демократії. Також Україна пообіцяла продовжити впроваджувати реформу судової системи.
- Боротьби з корупцією
Україна зобов'язалася продовжувати покращувати потенціал та можливість запобігати корупції у державному та приватних секторах. Це хочуть зробити шляхом створення та підтримки незалежних антикорупційних інституцій.
- Безпеки та оборони
Україна пообіцяла просувати реформи в секторі безпеки та оборони, зокрема шляхом посилення демократичного цивільного контролю та підвищення ефективності та прозорості українських інституцій у сфері безпеки.
Такі реформи хочуть просувати за допомогою підтримки демократичного цивільного контролю над Збройними силами, належного управління в секторі безпеки та оборони, удосконалення процесів закупівель у сфері оборони та безпеки і посилення відповідності євроатлантичним цінностям та стандартам.
- Економічного та бізнес-середовища
Україна зобов'язалася модернізувати економіку за допомогою реформ, які сприятимуть залученню приватного фінансування, підвищенню довіри інвесторів, боротьбі з корупцією та створенню справедливих умов для всіх сторін.
Угода про гарантії безпеки
Нагадаємо, сьогодні, 12 січня, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак приїхав із візитом до Києва.
У ході свого візиту він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Чиновники підписали угоду про гарантії безпеки для України, яку глава британського уряду вже назвав "історичною".
Така угода діятиме до вступу України в НАТО.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.