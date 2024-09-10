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Чем дольше ВСУ держат позиции в Курской области, тем слабее становится Путин, - минобороны Британии

Фото: министр обороны Великобритании Джон Гили (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Украине следует укрепить свою линию фронта на востоке. Операция ВСУ в Курской области оказала определенное давление на российского диктатора Владимира Путина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Британии Джона Гили.

"Украинцам нужно укрепить свою линию фронта на востоке, и они постараются удержать территорию в Курске. Чем дольше они удерживают Курск, тем слабее становится Путин. Чем дольше они будут удерживать Курск, тем лучше будет защищена Украина", - считает Гили.

Он считает, что если именно с защиты Украины начинается защита Великобритании. А также, по его мнению, если Путин победит в Украине, он не остановится.

"Если Украина не будет свободной – мир не будет в безопасности", - сказал он.

Отношения Украины и Великобритании

В январе 2024 года Украина и Великобритания подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности, предусматривающее гарантии финансовой, военной и других видов поддержки. В этом соглашении Украина обязалась ввести ряд реформ. Они связаны с четырьмя сферами.

Также в Минобороны Британии заявляли, что в России многие нацелены на уничтожение Украины как государства. При этом кремлевские власти заявляют о якобы "готовности к переговорам".

В то же время министр обороны Великобритании Джон Хили заявлял, что Великобритания не будет помогать Украине поражать цели в России. Однако Великобритания может позволить Украине использовать предоставленное оружие для таких атак.

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