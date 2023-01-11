Чим довша війна, тим більші витрати: Кулеба розкритикував Німеччину через затримку допомоги

Німеччина повинна припинити боятись російської ескалації, оскільки вона не залежить від типу озброєння та її кількості. Чим довше триває війна, тим більшими будуть витрати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в інтерв'ю Tagesschau .

Як пояснив Кулеба, війна не торкнеться Німеччини, якщо Берлін надасть Україні підтримку для перемоги над Росією. Водночас чим довше триває цей конфлікт, тим більшими будуть витрати. Наразі усі повинні бути зацікавлені в перемозі ЗСУ.

Також міністр закордонних справ відзначив, що заяви союзників щодо побоювання ескалації не є чимось новим для України, оскільки ще на початку війни через це Києву відмовляли у військовій допомозі.

"Потім ми отримали зброю і попросили гаубиці. І знову пішла суперечка з ескалацією. І нічого не сталося. Росія йде на ескалацію незалежно від типу озброєння та кількості поставленого в Україну озброєння", - пояснив міністр.