Чем длиннее война, тем больше расходы: Кулеба раскритиковал Германию из-за задержки помощи

Германия должна прекратить бояться российской эскалации, поскольку она не зависит от типа вооружения и его количества. Чем дольше идет война, тем больше будут расходы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в интервью Tagesschau .

Как пояснил Кулеба, война не коснется Германии, если Берлин предоставит Украине поддержку для победы над Россией. В то же время, чем дольше длится этот конфликт, тем больше будут расходы. Все должны быть заинтересованы в победе ВСУ.

Также министр иностранных дел отметил, что заявления союзников по поводу опасений эскалации не являются чем-то новым для Украины, поскольку еще в начале войны из-за этого Киеву отказывали в военной помощи.

"Потом мы получили оружие и попросили гаубицы. И снова последовал спор с эскалацией. И ничего не произошло. Россия идет на эскалацию независимо от типа вооружения и количества поставленного в Украину вооружения", - пояснил министр.