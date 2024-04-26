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"Чим більше, тим краще". Військовий експерт оцінив новий пакет допомоги від США

Фото: військовий експерт оцінив пакет допомоги від США для України (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

Новий пакет допомоги від США може вплинути на ситуацію на фронті в Україні. У цьому випадку головне - це кількість наданої допомоги.

Як зазначає експерт інформаційно-консалтингового агентства Defense Express Іван Киричевський, на фронті сьогодні не вистачає засобів, тому допомога США може вплинути на ситуацію.

"Зараз нам потрібна не стільки якість допомоги, скільки її валовий обсяг - чим більше, тим краще. Це та ситуація, коли нам цілком допомагають у бойових діях усі види зброї. Відповідно, не важливо, що в першому пакеті військової допомоги, в якому вона буде стані, якої якості. Нам це потрібно", - зазначив Киричевський.

Експерт нагадав, що майже протягом півроку українські війська боролися фактично без допомоги з боку США з досить обмеженими поставками техніки від Європи. За даними Стокгольмського інституту досліджень проблем світу, за минулий рік Україна витратила понад 60 млрд доларів на війну.

"З одного боку у нас вже є відчуття, що ми можемо самі себе захистити, а з іншого боку незалежно від того, 60 мільярдів або умовно 20 мільярдів нам "насиплють" американці, головна кількість, це буде несуча конструкція, яка буде давати нам почуття стабільності", - пояснив він.

 

Допомога від США

Нагадаємо, днями у США продовжили фінансування допомоги Україні. Очікується, що скоро Україна отримає новий пакет допомоги. Як зазначив президент США Джо Байден, розмір нового оборонного пакета 1 млрд доларів.

За даними західних ЗМІ, Україна у рамках наступного пакета може отримати далекобійні ракети ATACMS.

Що відомо про американські ракети ATACMS - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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