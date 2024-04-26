"Чим більше, тим краще". Військовий експерт оцінив новий пакет допомоги від США

Як зазначає експерт інформаційно-консалтингового агентства Defense Express Іван Киричевський, на фронті сьогодні не вистачає засобів, тому допомога США може вплинути на ситуацію.

"Зараз нам потрібна не стільки якість допомоги, скільки її валовий обсяг - чим більше, тим краще. Це та ситуація, коли нам цілком допомагають у бойових діях усі види зброї. Відповідно, не важливо, що в першому пакеті військової допомоги, в якому вона буде стані, якої якості. Нам це потрібно", - зазначив Киричевський.

Експерт нагадав, що майже протягом півроку українські війська боролися фактично без допомоги з боку США з досить обмеженими поставками техніки від Європи. За даними Стокгольмського інституту досліджень проблем світу, за минулий рік Україна витратила понад 60 млрд доларів на війну.

"З одного боку у нас вже є відчуття, що ми можемо самі себе захистити, а з іншого боку незалежно від того, 60 мільярдів або умовно 20 мільярдів нам "насиплють" американці, головна кількість, це буде несуча конструкція, яка буде давати нам почуття стабільності", - пояснив він.