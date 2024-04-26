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"Чем больше, тем лучше". Военный эксперт оценил новый пакет помощи от США

Фото: военный эксперт оценил пакет помощи от США для Украины (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Новый пакет помощи США может повлиять на ситуацию на фронте в Украине. В этом случае главное - это количество оказанной помощи.

Как отмечает эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский, на фронте сегодня не хватает средств, поэтому помощь США может повлиять на ситуацию.

"Сейчас нам нужно не столько качество помощи, сколько ее валовый объем – чем больше, тем лучше. Это та ситуация, когда нам вполне помогают в боевых действиях все виды оружия. Соответственно, не важно, что в первом пакете военной помощи, в каком оно будет состоянии, какого качества. Нам это нужно", - отметил Киричевский.

Эксперт напомнил, что почти полгода украинские войска боролись фактически без помощи со стороны США с достаточно ограниченными поставками техники от Европы. По данным Стокгольмского института исследований проблем мира, за прошлый год Украина потратила более 60 млрд долларов на войну.

"С одной стороны у нас уже есть ощущение, что мы можем сами себя защитить, а с другой стороны вне зависимости от того, 60 миллиардов или условно 20 миллиардов нам "насыпят" американцы, главное количество, это будет несущая конструкция, которая будет давать нам чувство стабильности", - объяснил он.

 

Помощь от США

Напомним, на днях в США продлили финансирование помощи Украине. Ожидается, что в скором времени Украина получит новый пакет помощи. Как отметил президент США Джо Байден, размер нового оборонного пакета в 1 млрд долларов.

По данным западных СМИ, Украина в рамках следующего пакета может получить дальнобойные ракеты ATACMS.

Что известно об американских ракетах ATACMS - узнайте в материале РБК-Украина.

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