"Чем больше, тем лучше". Военный эксперт оценил новый пакет помощи от США

Как отмечает эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский, на фронте сегодня не хватает средств, поэтому помощь США может повлиять на ситуацию.

"Сейчас нам нужно не столько качество помощи, сколько ее валовый объем – чем больше, тем лучше. Это та ситуация, когда нам вполне помогают в боевых действиях все виды оружия. Соответственно, не важно, что в первом пакете военной помощи, в каком оно будет состоянии, какого качества. Нам это нужно", - отметил Киричевский.

Эксперт напомнил, что почти полгода украинские войска боролись фактически без помощи со стороны США с достаточно ограниченными поставками техники от Европы. По данным Стокгольмского института исследований проблем мира, за прошлый год Украина потратила более 60 млрд долларов на войну.

"С одной стороны у нас уже есть ощущение, что мы можем сами себя защитить, а с другой стороны вне зависимости от того, 60 миллиардов или условно 20 миллиардов нам "насыпят" американцы, главное количество, это будет несущая конструкция, которая будет давать нам чувство стабильности", - объяснил он.