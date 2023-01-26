Чим більше РФ втратить у битві за Донбас, тим меншим буде її потенціал, - Зеленський
Чим більше Росія втратить у битві за Донбас, тим меншим буде її загальний потенціал.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"На цей російський терор потрібні асиметричні відповіді. Потрібен новий рух наших сил на фронті. Потрібно забезпечити поразки наземних сил терористів", - сказав Зеленський.
Також він зазначив, що щоб не планували російські окупанти, "наша підготовка має бути міцнішою".
"Говоримо про це з партнерами. І обговорюємо це на засіданнях Ставки. Сьогодні було саме таке засідання", - додав президент.
На засіданні обговорювали ситуацію у Донецькій області - Бахмут, Вугледар і загалом битва за Донбас.
"Я дякую всім нашим підрозділам, які проявляють потрібну Україні стійкість, виснажують окупанта, знищують його. Що більше Росія втратить у цій битві за Донбас, то меншим буде її загальний потенціал", - підкреслив Зеленський.
Також, за його словами, на Ставці детально обговорили й те, до чого варто готуватися найближчими місяцями.
"Знаємо, що планують окупанти. Протидіємо. Це стосується й постачання озброєнь і снарядів, і загального зміцнення наших сил оборони", - наголосив глава держави.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Росія втрачає біля Бахмута Донецької області батальйон (600-700 осіб) солдат лише вбитими щодня. Ці втрати можна порівняти з втратами Кремля за дві війни в Чечні.
Також раніше ми писали, що у Донецькій області по всій лінії фронту відчувається суттєве загострення. Росіяни посилили обстріли по Вугледару та Авдіївці.
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